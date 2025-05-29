Мужчина запек чихуахуа в собственной духовке, чтобы собака перестала лаять

Джеймс Уильямсон из штата Алабама запер чихуахуа в горячей духовке и запек собаку, чтобы она перестала лаять

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Об этом пишет Daily Star.

Джеймс Уильямсон поссорился с родственником, когда тот пригрозил, что засунет его домашнюю собаку, щенка чихуахуа, в духовку, если тот не прекратит лаять.

Тогда 44-летний мужчина схватил собаку и запихнул ее в горячую духовку, а затем приставил стул к двери, чтобы собака не смогла убежать.

Сержант Даррелл МакМанн прибыл к дому Уильямсона после того, как соседи вызвали полицию из-за неистового лая маленькой собачки.

Когда полицейский приехал, то увидел обгоревшие останки щенка, разбросанные по подъездной дороге.

"У меня самого есть чихуахуа. Когда я приехал туда, у меня просто не было слов, действительно не было. Я просто стоял и смотрел на собаку некоторое время, и мне пришлось взять себя в руки", — сказал МакМанн.

В Алабаме жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах рассматривается как преступление низшего уровня, а это означает, что Уильямсон может избежать значительного тюремного заключения.

Сейчас мужчина находится под залогом в размере 15 000 долларов.

Если Уильямсон выйдет на свободу, он больше не сможет иметь животных.

Напомним, на видео сняли, как "домашний" пес осознал, что оказался в походе.

Фокус также писал о том, как женщина вернулась домой и увидела, что собака привела в гости "друга".