Женщина вернулась домой и увидела, что собака привела в гости "друга" (фото)

Американка Мэдди из Луизианы вернулась домой и увидела странную картину: ее пес Уиллоу и кот Эш оказались вместе закрытыми в клетке.

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Это видео собрало более 3 миллионов просмотров в TikTok.

"Я не закрываю котов в клетку. Обычно только Айви, мой второй кот, подкрадывается туда вздремнуть, но Эша я там никогда раньше не видела. Поскольку он черный, то полностью сливается с клеткой. Была шокирована, когда нашла его там", — рассказала Мэдди.

Животные были в одной клетке

Хозяйка не слишком волновалась из-за инцидента, ведь ее питомцы имеют близкие отношения. "Я всегда говорю, что Эш — это кот, который ведет себя больше как собака, поэтому я знала, что с ним будет все в порядке".

Вирусное видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. "Собака выглядит более травмированной, чем кот", — прокомментировал один из зрителей. Другие начали шутить о роли командира внутри клетки: "Ты точно знаешь, что псу разрешили сидеть только в углу".

Хозяйка увидела неожиданную сцену в собачьей клетке Фото: TikTok

Однако не все комментарии были положительными. Некоторые пользователи раскритиковали, что женщина использует клетку для животных. "Так грустно, что люди сажают своих животных в клетки — в чем смысл?" — написал один из скептиков.

Ответ на комментарии

Мэдди решительно ответила на негативные комментарии. "Когда дело доходит до негативных реакций, люди, которые называют меня плохой хозяйкой, явно никогда не имели домашних животных. Я знаю только одно — отношусь к своим питомцам как к собственным детям и сделаю все, чтобы защитить их".

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