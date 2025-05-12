Мужчина отказался усыпить больного щенка: что произошло с ним спустя 8 лет (фото)

Сегодня двухкилограммовая Чики летает со своим спасителем, ветеринаром Мэттом МакГлессоном, на медицинские конференции по всему миру и стала настоящей звездой социальных сетей.

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Об этом мужчина рассказывает на своей странице в TikTok.

История, которая тронула миллионы пользователей социальных сетей, берет свое начало восемь лет назад, когда в ветеринарную клинику штата Кентукки (США) принесли крошечного щенка мальтийской породы для эвтаназии. Владельцы домашнего любимца не хотели тратить деньги на лечение.

Собака помещалась в руке

"Она весила всего 0,8 фунта (около 360 граммов), я мог держать ее в одной руке", — рассказывает доктор МакГлессон в вирусном видео, опубликованном в социальных сетях.

По словам ветеринара, предыдущие хозяева заплатили немалые деньги заводчику за породистого щенка, но быстро сдались, когда он заболел и перестал есть. После двух визитов в клинику для проверки на паразитов и вирусы пара решила, что больше не хочет беспокоиться о больной собаке.

"Я сказал, что у меня рука не поднимается усыплять этого щенка, и даже не предлагал этого, тогда владелец спросил: "Ну, может, вы хотите ее забрать? Пожалуйста. И я согласился!" — рассказывает Мэтт.

Сначала ветеринар планировал поставить щенка на ноги, а затем найти для него новую любящую семью, хотя и боялся, что малыш не выживет. Однако вскоре вместе со своей женой прикипел к пушистику.

Спасенная жизнь

Сегодня Чики ходит со своим хозяином в спортзал, спит в постели с обоими "родителями" и сопровождает их во всех путешествиях.

"Я никогда не считал себя любителем маленьких собак, но с первого дня был одержим ею. Даже беру с собой на конференции, когда выступаю, и она всегда пользуется огромным успехом у аудитории", — признается МакГлессон.

Мэтт с Чики Фото: TikTok

"Наша собака заболела раком. Мы дали ей шанс выжить. Потратили 12 000 тысяч долларов. Теперь она свободна от рака, а мы ни о чем не жалеем", — отметила зрительница, которую зовут Дана Матос.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летняя Грейси Бетчер из Техаса (США) поделилась трогательным моментом — первой встречей ее малыша с мопсом. На видео, которое она обнародовала, видно, как ребенок осторожно подходит к собаке и обнимает ее. Однако больше всего внимания зрителей привлекла реакция самого мопса — он, кажется, буквально замер от неожиданности. Забавный ролик быстро набрал популярность в TikTok и стал вирусным.

Между тем другая женщина решила ради развлечения провести ДНК-тест своим собакам, но результаты ее изрядно удивили. Сначала она проверила Магнолию — чистокровного американского питбультерьера, а затем и Олив — метиса стаффордширского бультерьера и питбуля. Ожидания были одни, а реальность — совсем другая.