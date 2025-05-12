Чоловік відмовився приспати хворе цуценя: що сталося з ним через 8 років (фото)

Сьогодні двокілограмова Чикі літає зі своїм рятівником, ветеринаром Меттом МакҐлессоном, на медичні конференції по всьому світу і стала справжньою зіркою соціальних мереж.

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Про це чоловік розповідає на своїй сторінці у TikTok.

Історія, яка зворушила мільйони користувачів соціальних мереж, бере свій початок вісім років тому, коли у ветеринарну клініку штату Кентуккі (США) принесли крихітне цуценя мальтійської породи для евтаназії. Власники домашнього улюбленця не хотіли витрачати гроші на лікування.

Собака поміщалась у руці

"Вона важила всього 0,8 фунта (близько 360 грамів), я міг тримати її в одній руці", — розповідає доктор МакҐлессон у вірусному відео, опублікованому в соціальних мережах.

За словами ветеринара, попередні господарі заплатили чималі гроші заводчику за породисте цуценя, але швидко здалися, коли воно захворіло і перестало їсти. Після двох візитів до клініки для перевірки на паразитів та віруси пара вирішила, що більше не хоче перейматися хворою собакою.

"Я сказав, що у мене рука не підіймається присипляти це цуценя, і навіть не пропонував цього, тоді власник запитав: "Ну, може, ви хочете її забрати? Будь ласка. І я погодився!" — розповідає Метт.

Спочатку ветеринар планував поставити цуценя на ноги, а потім знайти для нього нову люблячу родину, хоча й боявся, що малятко не виживе. Однак незабаром разом зі своєю дружиною прикипів до пухнастика.

Врятоване життя

Сьогодні Чикі ходить зі своїм господарем у спортзал, спить у ліжку з обома "батьками" і супроводжує їх у всіх подорожах.

"Я ніколи не вважав себе любителем маленьких собак, але з першого дня був одержимий нею. Навіть беру з собою на конференції, коли виступаю, і вона завжди має величезний успіх в аудиторії", — зізнається МакҐлессон.

Метт з Чикі Фото: TikTok

"Наш собака захворів на рак. Ми дали йому шанс вижити. Витратили 12 000 тисяч доларів. Тепер він вільний від раку, а ми ні про що не шкодуємо", — зауважила глядачка, яку звуть Дана Матос.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Грейсі Бетчер із Техасу (США) поділилася зворушливим моментом — першою зустріччю її малюка з мопсом. На відео, яке вона оприлюднила, видно, як дитина обережно підходить до собаки й обіймає його. Проте найбільше уваги глядачів привернула реакція самого мопса — він, здається, буквально завмер від несподіванки. Кумедний ролик швидко набрав популярності в TikTok і став вірусним.

Тим часом інша жінка вирішила заради розваги провести ДНК-тест своїм собакам, але результати її неабияк здивували. Спершу вона перевірила Магнолію — чистокровного американського пітбультер’єра, а згодом і Олів — метиса стаффордширського бультер’єра та пітбуля. Очікування були одні, а реальність — зовсім інша.