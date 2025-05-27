Жінка повернулась додому й побачила, що собака привів у гості "друга" (фото)

Американка Медді з Луїзіани повернулася додому і побачила дивну картину: її пес Віллоу та кіт Еш опинилися разом зачиненими в клітці.

Related video

Це відео зібрало понад 3 мільйони переглядів у TikTok.

"Я не закриваю котів у клітку. Зазвичай тільки Айві, мій другий кіт, підкрадається туди подрімати, але Еша я там ніколи раніше не бачила. Оскільки він чорний, то повністю зливається з кліткою. Була шокована, коли знайшла його там", — розповіла Медді.

Тварини були в одній клітці

Господиня не надто хвилювалася через інцидент, адже її вихованці мають близькі стосунки. "Я завжди кажу, що Еш — це кіт, який поводиться більше як собака, тому знала, що з ним буде все гаразд".

Вірусне відео викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж. "Собака виглядає більш травмованою, ніж кіт", — прокоментував один з глядачів. Інші почали жартувати про роль командира всередині клітки: "Ти точно знаєш, що псові дозволили сидіти тільки в кутку".

Господиня побачила несподівану сцену в собачій клітці Фото: TikTok

Проте не всі коментарі були схвальними. Деякі користувачі розкритикували, що жінка використовує клітку для тварин. "Так сумно, що люди садять своїх тварин у клітки — в чому сенс?" — написав один зі скептиків.

Відповідь на коментарі

Медді рішуче відповіла на негативні коментарі. "Коли справа доходить до негативних реакцій, люди, які називають мене поганою хазяйкою, явно ніколи не мали домашніх тварин. Я знаю тільки одне — ставлюся до своїх вихованців як до власних дітей і зроблю все, щоб захистити їх".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

23-річна Грейсі Бетчер з американського штату Техас поділилася зворушливим відео — моментом першої зустрічі її малюка з мопсом. На кадрах видно, як дитина обережно наближається до собаки й ніжно його обіймає. Та найбільше користувачів TikTok вразила реакція самого мопса — він, здається, буквально завмер від подиву. Відео миттєво стало вірусним і зібрало тисячі переглядів.

А тим часом інша власниця собак вирішила для забави зробити ДНК-тест своїм улюбленцям — і результати стали справжнім сюрпризом.

Також ми розказували про чоловіка, який відмовився приспати хворе цуценя, що сталося з ним через 8 років.