Жінка побачила дірку в стіні свого будинку, а потім перевірила камери (фото)

Господиня повернулася додому і побачила величезну дірку в стіні вітальні. Камера спостереження розкрила несподівану правду про те, що сталося в час її відсутності.

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Жінка стала свідком справжньої драми й поділилась цим досвідом на своїй сторінці у TikTok.

Камера зафіксувала, як її великі собаки активно гралися у вітальні. Ротвейлер Малак в якийсь момент вирішив застосувати особливу тактику під час гри з товаришем — і взяв розбіг. Утім, пес не розрахував траєкторію і на повній швидкості врізався в стіну за вхідними дверима, проломивши величезну дірку.

Собаки пробили дірку в стіні

"Вони обидва дивилися на дірку в стіні, думаючи, як пояснити те, що сталося. Так само, як зробили б діти", — розповіла власниця.

Після інциденту домашні улюбленці явно усвідомили масштаб катастрофи. Винуватець повернувся до дірки, ніби оглядаючи результати своєї "роботи", а потім приєднався до другого пса.

Собаки пробили у стіні дірку Фото: TikTok

"Наприкінці відео Малак вибіг з кімнати. Він хотів виглядати невинним на випадок повернення господарів додому", — прокоментувала ситуацію власниця.

У наступному відео жінка пояснила, що її чоловік був удома під час цього інциденту, але саме вийшов винести сміття. Йому знадобилося близько пів години, щоб помітити пролом у стіні.

Позиція глядачів

Ролик зібрав понад 8,6 мільйона переглядів та 1,3 мільйона вподобайок. Користувачі мережі не могли стримати сміх.

"Той другий залишився позаду і дивився, щоб переконатися, що його не можна звинуватити. Він ніби подумав: "Ой, мама буде так сердитися на тебе!" — прокоментував один із глядачів.

Інший додав: "Коли хтось каже: "Це просто собаки, вони не розуміють". Невже?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кайла Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".

Крім того, жінка побачила на прихованій камері, що її пес робить вночі.