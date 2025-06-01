Женщина увидела дыру в стене своего дома, а потом проверила камеры (фото)
Хозяйка вернулась домой и увидела огромную дыру в стене гостиной. Камера наблюдения раскрыла неожиданную правду о том, что произошло в ее отсутствие.
Женщина стала свидетелем настоящей драмы и поделилась этим опытом на своей странице в TikTok.
Камера зафиксировала, как ее большие собаки активно играли в гостиной. Ротвейлер Малак в какой-то момент решил применить особую тактику во время игры с товарищем — и взял разбег. Однако пес не рассчитал траекторию и на полной скорости врезался в стену за входной дверью, проломив огромную дыру.
Собаки пробили дыру в стене
"Они оба смотрели на дыру в стене, думая, как объяснить то, что произошло. Так же, как сделали бы дети", — рассказала владелица.
После инцидента домашние любимцы явно осознали масштаб катастрофы. Виновник повернулся к дыре, будто осматривая результаты своей "работы", а затем присоединился ко второму псу.
"В конце видео Малак выбежал из комнаты. Он хотел выглядеть невиновным на случай возвращения хозяев домой", — прокомментировала ситуацию хозяйка.
В следующем видео женщина объяснила, что ее муж был дома во время этого инцидента, но как раз вышел вынести мусор. Ему понадобилось около получаса, чтобы заметить пробоину в стене.
Позиция зрителей
Ролик собрал более 8,6 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети не могли сдержать смех.
- "Тот второй остался позади и смотрел, чтобы убедиться, что его нельзя обвинить. Он как будто подумал: "Ой, мама будет так сердиться на тебя!" — прокомментировал один из зрителей.
- Другой добавил: "Когда кто-то говорит: "Это просто собаки, они не понимают". Неужели?".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Кайла Самсон из Великобритании, которая для безопасности установила в своем доме скрытые камеры, неожиданно увидела в записях нечто другое. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.
- А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".
Кроме того, женщина увидела на скрытой камере, что ее пес делает ночью.