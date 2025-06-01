Женщина увидела дыру в стене своего дома, а потом проверила камеры (фото)

Хозяйка вернулась домой и увидела огромную дыру в стене гостиной. Камера наблюдения раскрыла неожиданную правду о том, что произошло в ее отсутствие.

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Женщина стала свидетелем настоящей драмы и поделилась этим опытом на своей странице в TikTok.

Камера зафиксировала, как ее большие собаки активно играли в гостиной. Ротвейлер Малак в какой-то момент решил применить особую тактику во время игры с товарищем — и взял разбег. Однако пес не рассчитал траекторию и на полной скорости врезался в стену за входной дверью, проломив огромную дыру.

Собаки пробили дыру в стене

"Они оба смотрели на дыру в стене, думая, как объяснить то, что произошло. Так же, как сделали бы дети", — рассказала владелица.

После инцидента домашние любимцы явно осознали масштаб катастрофы. Виновник повернулся к дыре, будто осматривая результаты своей "работы", а затем присоединился ко второму псу.

Собаки пробили в стене дыру Фото: TikTok

"В конце видео Малак выбежал из комнаты. Он хотел выглядеть невиновным на случай возвращения хозяев домой", — прокомментировала ситуацию хозяйка.

В следующем видео женщина объяснила, что ее муж был дома во время этого инцидента, но как раз вышел вынести мусор. Ему понадобилось около получаса, чтобы заметить пробоину в стене.

Позиция зрителей

Ролик собрал более 8,6 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети не могли сдержать смех.

"Тот второй остался позади и смотрел, чтобы убедиться, что его нельзя обвинить. Он как будто подумал: "Ой, мама будет так сердиться на тебя!" — прокомментировал один из зрителей.

Другой добавил: "Когда кто-то говорит: "Это просто собаки, они не понимают". Неужели?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кайла Самсон из Великобритании, которая для безопасности установила в своем доме скрытые камеры, неожиданно увидела в записях нечто другое. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".

Кроме того, женщина увидела на скрытой камере, что ее пес делает ночью.