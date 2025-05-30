Дівчина поділилася жорстокою реальністю відходу з дому: відео зворушило мільйони

Переїзд в іншу країну став для британки Ніам Томпсон не тільки кроком у нове життя, а й джерелом глибокого душевного болю. Відео, де вона плаче за кермом після прощання з батьком, зворушило мільйони користувачів соцмереж.

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29-річна Ніам Томпсон з Лондона (Англія) несподівано для себе стала зіркою в TikTok після того, як опублікувала відверте відео, в якому не стримує сліз за кермом.

Ролик, у якому дівчина ділиться болісними переживаннями про життя далеко від рідних, зібрав понад 5,4 млн переглядів і понад мільйон лайків.

Ніам розповіла, що покинула Велику Британію, щоб здійснити мрію і пожити в Австралії. Спочатку поїздка планувалася як річна пригода, але з часом вона та її бойфренд Мак вирішили залишитися назовсім. За шість років пара облаштувала нове життя, проте туга за батьками залишилася.

У відео, знятому одразу після прощання з батьком в аеропорту, Ніам плаче в машині й ледь може їхати за кермом.

"Мені ледь не довелося зупинитися, бо я нічого не бачила через сльози. Усі кажуть, як важко відпускати дітей, але ніхто не каже, як боляче бути тим, хто їде", — каже вона.

Ніам вирішила залишитися в Австралії зі своїм хлопцем назавжди Фото: Jam Press

Цей момент зачепив серця тисяч людей. Багато хто ділився своїми емоціями й схожими історіями:

"Я теж плакала, коли їхала від батьків. Було відчуття, ніби я зрадила їх";

"Немов живеш двома життями";

"Вони старіють щоразу, коли ти їх бачиш. Це найважче".

Ніам зізнається, що найбільше сумує за батьками та бабусею з дідусем, особливо після того, як їхнє здоров'я стало погіршуватися. Вона відчуває постійне почуття провини, адже сім'я досі не приймає її рішення залишитися за кордоном

"Вони все ще чекають, що я повернуся. А я щоразу відчуваю, що підвела їх", — зазначає британка.

Ніам зізнається, що найбільше сумує за батьками та бабусею з дідусем Фото: Jam Press

Проте переїзд допоміг Ніам відчути себе впевненіше.

"Я більше не деруся сходами в нікуди. Тут я нарешті відчула, хто я є насправді", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка залишилася одна перед весіллям, але вирушила в медовий місяць з "іншим чоловіком". Замість нареченого на допомогу прийшов її батько. Він подолав 2500 миль (трохи більше ніж 4 тисяч км), щоб бути поруч із дочкою на Гаваях.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.