Девушка поделилась жестокой реальностью ухода из дома: видео растрогало миллионы

Переезд в другую страну стал для британки Ниам Томпсон не только шагом в новую жизнь, но и источником глубокой душевной боли. Видео, где она плачет за рулем после прощания с отцом, растрогало миллионы пользователей соцсетей.

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29-летняя Ниам Томпсон из Лондона (Англия) неожиданно для себя стала звездой в TikTok после того, как опубликовала откровенное видео, в котором не сдерживает слез за рулем.

Ролик, в котором девушка делится болезненными переживаниями о жизни вдали от родных, собрал более 5,4 млн просмотров и более миллиона лайков.

Ниам рассказала, что покинула Великобританию, чтобы исполнить мечту и пожить в Австралии. Первоначально поездка планировалась как годичное приключение, но со временем она и ее бойфренд Мак решили остаться насовсем. За шесть лет пара обустроила новую жизнь, однако тоска по родителям осталась.

В видео, снятом сразу после прощания с отцом в аэропорту, Ниам плачет в машине и едва может ехать за рулем.

"Мне чуть не пришлось остановиться, потому что я ничего не видела из-за слез. Все говорят, как тяжело отпускать детей, но никто не говорит, как больно быть тем, кто уезжает", — говорит она.

Ниам решила остаться в Австралии со своим парнем навсегда Фото: Jam Press

Этот момент зацепил сердца тысяч людей. Многие делились своими эмоция и похожими историями:

"Я тоже плакала, когда уезжала от родителей. Было ощущение, будто я предала их";

"Словно живешь двумя жизнями";

"Они стареют каждый раз, когда ты их видишь. Это самое трудное".

Ниам признается, что больше всего скучает по родителям и бабушке с дедушкой, особенно после того, как их здоровье стало ухудшаться. Она испытывает постоянное чувство вины, ведь семья до сих пор не принимает ее решение остаться за границей

"Они все еще ждут, что я вернусь. А я каждый раз чувствую, что подвела их", — отмечает британка.

Ниам признается, что больше всего скучает по родителям и бабушке с дедушкой Фото: Jam Press

Тем не менее, переезд помог Ниам почувствовать себя увереннее.

"Я больше не карабкаюсь по лестнице в никуда. Здесь я наконец-то почувствовала, кто я есть на самом деле", — добавила она.

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