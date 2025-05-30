Вкрадену картину знаменитого художника знайшли на смітнику: скільки вона коштує (фото)

Робота Жана-Поля Ріопеля, вартістю до 58 тисяч доларів, знайшлася в несподіваному місці. Її власник стверджує, що підібрав картину в сміттєвому баку і зберігав у шафі чотири роки.

Related video

Про це пише Miami Herald.

Одну з п'яти картин, вкрадених із канадської галереї в Едмонтоні 2021 року, несподівано виявили у сміттєвому баку. Про це повідомили представники Art Recovery International, що займається поверненням викрадених творів мистецтва.

Поліція Едмонтона відреагувала на злам художньої галереї в грудні 2021 року, коли невідомі пошкодили кілька експонатів і викрали цінні роботи. Серед вкраденого — полотно "Акварель і чорнило на папері" або "Без назви" авторства Жана-Поля Ріопеля, одного з найвідоміших художників Канади XX століття.

Як з'ясувалося, картину випадково знайшов її нинішній власник у сміттєвому контейнері. Він зберігав знахідку в шафі близько чотирьох років, перш ніж спробував продати її в Нью-Йорку. Саме тоді Art Recovery International ідентифікувала твір і повідомила про його справжність.

Власник добровільно погодився передати роботу страховій компанії Фото: Art Recovery International

Після перегляду поліцейського звіту, що підтверджує крадіжку, чоловік добровільно погодився передати роботу страховій компанії. За оцінками фахівців, у 2022 році її вартість становила від 50 до майже 58 тисяч доларів.

Цікаво, що всього за три дні до цього випадку було знайдено іншу викрадену роботу — "Buste de femme" Альфреда Пеллана, яку було викрадено ще 1993 року і яку було виявлено за 32 роки в канадському аукціонному домі завдяки базі даних Інтерполу.

Як пояснили в Art Recovery International, якщо застраховані власники не хочуть повертати собі знайдені твори, страхові компанії можуть продати їх. В обох випадках власники вирішили не забирати картини назад, пославшись на задоволеність страховими виплатами.

"Деякі просто кажуть, що задоволені тим, що вже отримали. Залиште собі картину", — зазначив Кріс Марінелло, генеральний директор Art Recovery.

Раніше Фокус повідомляв, що на картині 1882 року помітили iPhone. Користувачі соцмереж помітили, що в руках Роберта Бернса і його коханої Мері Кемпбелл зображені темні прямокутники із закругленими краями, які разюче схожі на сучасні смартфони.

Крім того, картина "Очікувана", написана Фердинандом Вальдмюллером понад 160 років тому, стала вірусною після того, як користувачі соцмереж побачили в ній можливий доказ подорожі в часі.