Украденную картину знаменитого художника нашли на помойке: сколько она стоит (фото)

Работа Жана-Поля Риопеля, стоимостью до 58 тысяч долларов, нашлась в неожиданном месте. Ее владелец утверждает, что подобрал картину в мусорном баке и хранил в шкафу четыре года.

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Об этом пишет Miami Herald.

Одна из пяти картин, украденных из канадской галереи в Эдмонтоне в 2021 году, была неожиданно обнаружена в мусорном баке. Об этом сообщили представители Art Recovery International, занимающейся возвратом похищенных произведений искусства.

Полиция Эдмонтона отреагировала на взлом художественной галереи в декабре 2021 года, когда неизвестные повредили несколько экспонатов и похитили ценные работы. Среди украденного — полотно "Акварель и чернила на бумаге" или "Без названия" авторства Жана-Поля Риопеля, одного из самых известных художников Канады XX века.

Как выяснилось, картину случайно нашел ее нынешний владелец в мусорном контейнере. Он хранил находку в шкафу около четырех лет, прежде чем попытался продать ее в Нью-Йорке. Именно тогда Art Recovery International идентифицировала произведение и сообщила о его подлинности.

Владелец добровольно согласился передать работу страховой компании Фото: Art Recovery International

После просмотра полицейского отчета, подтверждающего кражу, мужчина добровольно согласился передать работу страховой компании. По оценкам специалистов, в 2022 году ее стоимость составляла от 50 до почти 58 тысяч долларов.

Интересно, что всего за три дня до этого случая была найдена другая похищенная работа — "Buste de femme" Альфреда Пеллана, украденная еще в 1993 году и обнаруженная спустя 32 года в канадском аукционном доме благодаря базе данных Интерпола.

Как пояснили в Art Recovery International, если застрахованные владельцы не хотят возвращать себе найденные произведения, страховые компании могут продать их. В обоих случаях владельцы решили не забирать картины обратно, сославшись на удовлетворенность страховыми выплатами.

"Некоторые просто говорят, что довольны тем, что уже получили. Оставьте себе картину", — отметил Крис Маринелло, генеральный директор Art Recovery.

Ранее Фокус сообщал, что на картине 1882 года заметили iPhone. Пользователи соцсетей заметили, что в руках Роберта Бернса и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл изображены темные прямоугольники с закругленными краями, которые поразительно похожи на современные смартфоны.

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