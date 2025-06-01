3 місяці страждань: чоловік показав маленьку деталь у квартирі, яку не помічав раніше

Чоловік із Нью-Йорка провів три літні місяці без кондиціонера, навіть не знаючи, що він був встановлений у його квартирі. Відкриття сталося лише в день переїзду.

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Ролик опублікувала його дочка, користувачка TikTok під ніком @maisieedavis.

Відео, в якому чоловік стоїть над вентиляційним отвором і несподівано виявляє потік холодного повітря, стало вірусним і зібрало понад 1,3 мільйона переглядів.

"Мій батько виявляє, що в його квартирі був кондиціонер — у день, коли він з'їжджає, після трьох місяців спеки в Нью-Йорку", — підписала свій ролик американка.

Спекотне і вологе літо — характерна риса клімату Нью-Йорка. За даними WeatherSpark, температура в літні місяці зазвичай досягає 84°F (близько 29°C), а в пікові періоди може перевищувати 90°F (32°C). Високий рівень вологості посилює ефект спеки, створюючи додатковий дискомфорт.

За інформацією NYC.gov, близько 90% нью-йоркських домогосподарств обладнано кондиціонерами, проте в районах із низьким рівнем доходу цей показник знижується до 76%. Така нерівність у доступі до охолодження може чинити значний вплив на здоров'я і благополуччя жителів під час екстремальних температур.

Екстремальна спека і "тепловий купол"

Літо 2024 року стало одним із найспекотніших за останні роки. Національна метеорологічна служба США випустила попередження про екстремальну спеку, яка, за оцінками, зачепила до 270 мільйонів людей по всій країні. Виною тому — явище, відоме як "тепловий купол" — область високого тиску, що утримує гаряче повітря і не дає йому розсіюватися.

Для жителів густонаселених міст, таких як Нью-Йорк, це означає не тільки фізичний дискомфорт, а й підвищені ризики для здоров'я, особливо для людей похилого віку, маленьких дітей і людей із хронічними захворюваннями.

Користувачі TikTok активно обговорювали відео, висловлюючи співчуття чоловікові та ділячись схожими історіями. Деякі жартували про можливу економію.

"Скажіть йому, нехай порахує, скільки грошей він заощадив — це його втішить", — написав один із коментаторів.

Згідно з сервісом HomeGuide, вартість використання кондиціонера в США коливається:

Центральна система охолодження — від 30 до 270 доларів на місяць (від 1 245 до 11 200 гривень);

Віконні блоки — від 20 до 55 доларів на місяць (від 415 до 2 283 гривень).

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