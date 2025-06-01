3 месяца страданий: мужчина показал маленькую деталь в квартире, которую не замечал ранее

Мужчина из Нью-Йорка провел три летних месяца без кондиционера, даже не зная, что он был установлен в его квартире. Открытие произошло лишь в день переезда.

Related video

Ролик опубликовала его дочь, пользовательница TikTok под ником @maisieedavis.

Видео, в котором мужчина стоит над вентиляционным отверстием и неожиданно обнаруживает поток холодного воздуха, стало вирусным и собрало более 1,3 миллиона просмотров.

"Мой отец обнаруживает, что в его квартире был кондиционер — в день, когда он съезжает, после трех месяцев жары в Нью-Йорке", — подписала свой ролик американка.

Жаркое и влажное лето — характерная черта климата Нью-Йорка. По данным WeatherSpark, температура в летние месяцы обычно достигает 84°F (около 29°C), а в пиковые периоды может превышать 90°F (32°C). Высокий уровень влажности усиливает эффект жары, создавая дополнительный дискомфорт.

По информации NYC.gov, около 90% нью-йоркских домохозяйств оборудованы кондиционерами, однако в районах с низким уровнем дохода этот показатель снижается до 76%. Такое неравенство в доступе к охлаждению может оказывать значительное влияние на здоровье и благополучие жителей во время экстремальных температур.

Экстремальная жара и "тепловой купол"

Лето 2024 года стало одним из самых жарких за последние годы. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения об экстремальной жаре, которая, по оценкам, затронула до 270 миллионов человек по всей стране. Виной тому — явление, известное как "тепловой купол" — область высокого давления, удерживающая горячий воздух и не позволяющая ему рассеиваться.

Для жителей густонаселенных городов, таких как Нью-Йорк, это означает не только физический дискомфорт, но и повышенные риски для здоровья, особенно для пожилых людей, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями.

Пользователи TikTok активно обсуждали видео, высказывая сочувствие мужчине и делясь похожими историями. Некоторые шутили о возможной экономии.

"Скажите ему, пусть посчитает, сколько денег он сэкономил — это его утешит", — написал один из комментаторов.

Согласно сервису HomeGuide, стоимость использования кондиционера в США колеблется:

Центральная система охлаждения — от 30 до 270 долларов в месяц (от 1 245 до 11 200 гривен);

Оконные блоки — от 20 до 55 долларов в месяц (от 415 до 2 283 гривен).

Ранее Фокус сообщал, что хозяйка дома решила поднять старый ковер: то, что она обнаружила, ошеломило людей. Ролик с неожиданной находкой под изношенным покрытием стал не только сенсацией в TikTok, но и напомнил о том, какие сокровища могут скрываться в старых домах.

Также стало известно, что девушки обустроили квартиру дешевыми вещами с распродажи. Две сестры из Флориды (США) доказали, что даже с ограниченным бюджетом можно создать стильный интерьер. Их проект на 350 долларов стал вирусным в соцсетях.