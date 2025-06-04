Житло з сюрпризом: дивна квартира з "дверима в нікуди" спантеличила мільйони людей (відео)

Дизайн квартири Джесс Белл у Манчестері (Англія) став несподіваною сенсацією в TikTok. Нестандартні вікна та двері, що ведуть у ґрати, викликали як захоплення, так і тривогу серед глядачів.

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Вірусне відео з незвичайним інтер'єром квартири привернуло увагу мільйонів користувачів TikTok, викликавши бурхливу реакцію в соцмережах.

Молода мешканка Манчестера (Велика Британія) Джесс Белл, 24 роки, показала в ролику дивну архітектурну особливість свого житла — вікна та двері, які одні називають стильними, а інші — страшними.

Відео, опубліковане 1 червня, зібрало понад 1,6 мільйона переглядів. У кадрі Джесс показує скляні панелі від підлоги до стелі, між якими вмонтовані двері, що відчиняються в порожнечу — за ними опиняється лише решітка.

"POV: Усі ненавидять ваші вікна-терки для сиру, але вони — одна з ваших улюблених особливостей квартири", — йдеться у підписі до ролика.

Джесс розповіла, що проживає в цьому будинку майже два роки, і такі вікна-двері є стандартними елементами всіх квартир у будинку.

"Мені подобається, який вони мають вигляд. Вони дають багато світла і швидко охолоджують кімнату. Єдиний мінус — якщо відкрити обидва вікна одночасно, може утворитися лійка", — поділилася вона.

За словами жінки, такі вікна є стандартними елементами всіх квартир у будинку Фото: newsweek

Унікальний дизайн розділив глядачів. Одні захоплюються естетикою, інші стурбовані безпекою:

"Це безглуздий дизайн", "Мені тривожно просто дивитися на це", "Чому просто не зробити розсувне вікно", "Це дуже страшно", "Ідеально, щоб подихати повітрям", "Мені подобається, це оригінально", — писали вони.

Архітектурний сюрприз на тлі кризи житла

У той час як американці стикаються зі зростанням цін на житло та орендною кризою, подібні дизайнерські особливості квартир стають вірусними в соцмережах.

За даними Гарвардського центру житлових досліджень, близько 12,1 млн американських родин "серйозно обтяжені" витратами на житло, адже більш ніж половина їхнього доходу йде на оренду або іпотеку.

Раніше Фокус повідомляв, що господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона виявила, приголомшило людей. Ролик з несподіваною знахідкою під зношеним покриттям став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.