Жилье с сюрпризом: странная квартира с "дверью в никуда" озадачила миллионы людей (видео)

Дизайн квартиры Джесс Белл в Манчестере (Англия) стал неожиданной сенсацией в TikTok. Нестандартные окна и дверь, ведущая в решетку, вызвали как восхищение, так и тревогу среди зрителей.

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Вирусное видео с необычным интерьером квартиры привлекло внимание миллионов пользователей TikTok, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

Молодая жительница Манчестера (Великобритания) Джесс Белл, 24 года, показала в ролике странную архитектурную особенность своего жилья — окна и двери, которые одни называют стильными, а другие пугающими.

Видео, опубликованное 1 июня, собрало более 1,6 миллиона просмотров. В кадре Джесс показывает стеклянные панели от пола до потолка, между которыми вмонтирована дверь, открывающаяся в пустоту — за ней оказывается лишь решетка.

"POV: Все ненавидят ваши окна-терки для сыра, но они — одна из ваших любимых особенностей квартиры", — гласит подпись в ролике.

Джесс рассказала, что проживает в этом здании почти два года, и такие окна-двери являются стандартными элементами всех квартир в доме.

"Мне нравится, как они выглядят. Они дают много света и быстро охлаждают комнату. Единственный минус — если открыть оба окна одновременно, может образоваться воронка", — поделилась она.

По словам женщины, такие окна являются стандартными элементами всех квартир в доме Фото: newsweek

Уникальный дизайн разделил зрителей. Одни восхищаются эстетикой, другие обеспокоены безопасностью:

"Это нелепый дизайн", "Мне тревожно просто смотреть на это", "Почему просто не сделать раздвижное окно", "Это очень страшно", "Идеально, чтобы подышать воздухом", "Мне нравится, это оригинально", — писали они.

Архитектурный сюрприз на фоне кризиса жилья

В то время как американцы сталкиваются с ростом цен на жилье и арендный кризис, подобные дизайнерские особенности квартир становятся вирусными в соцсетях.

По данным Гарвардского центра жилищных исследований, около 12,1 млн американских семейств "серьезно обременены" тратами на жилье, ведь более половины их дохода уходит на аренду или ипотеку.

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