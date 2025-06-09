Вперше в історії: на затонулому військовому кораблі знайшли дещо незбагненне (фото)

Американські дослідники виявили на дні Тихого океану артефакти часів Другої світової війни, серед яких — загадковий автомобіль, що залишився на борту авіаносця USS Yorktown.

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Детальніше про це пише видання BILD.

Науковці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зробили сенсаційне відкриття під час вивчення затонулого авіаносця USS Yorktown. Завдяки сучасним технологіям вони розкрили секрет корабель, що лежить на глибині понад 5000 метрів ось уже впродовж 83 років.

Ангарні палуби легендарного авіаносця детально обстежити за допомогою глибоководних роботів в ході експедиції Beyond the Blue.

Найбільша несподіванка

Найбільшою несподіванкою для науковців стало те, що їм вдалося виявити на задній палубі корабля — чорний Ford Super Deluxe — Woody випуску 1940-1941 років.

На передній панелі раритетного транспортного засобу чітко проглядається напис "Ship Service_Navy", що вказує на його службове призначення. За припущеннями фахівців NOAA, машину міг використовувати контрадмірал Френк Джек Флетчер, капітан Елліот Бакмастер або інші високопосадовці під час стоянок в іноземних портах.

Наразі знахідка викликає більше запитань, ніж відповідей Фото: NOAA

Наразі знахідка викликає більше запитань, ніж відповідей. Незрозуміло, чому автомобіль залишився на борту перед відходом на битву за Мідвей і не був скинутий за борт після пошкоджень корабля для компенсації крену, як це зробили з гарматами та літаками.

Уламки бомбардувальників

Крім того, робот Deep Discoverer виявив у кормовій частині авіаносця уламки трьох бомбардувальників та інших військових літаків. Це унікальна історична сенсація.

Поблизу ліфтової шахти дослідники також знайшли масштабну фреску розміром 12 на 4 метри, яка зображує плавання авіаносця — це унікальний зразок корабельного мистецтва воєнного часу.

Затонулий авіаносенць Фото: NOAA

До речі, USS Yorktown затонув у червні 1942 року під час битви за Мідвей після торпедної атаки японського підводного човна. Морська битва стала переломним моментом у протистоянні між США та Імперським флотом Японії у Тихому океані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британський пасажирський лайнер Arcadian, який затонув 15 квітня 1917 року внаслідок торпедної атаки підводного човна, було виявлено на глибині 163 метри на дні Егейського моря.

А от рибалка Річарда Веста з Плімута несподівано виловив унікальний трофей — іграшкову акулу з конструктора Lego. Як з’ясувалося, ці пластикові фігурки були частиною вантажу одного з 62 контейнерів, що пішли на дно під час корабельної аварії 13 лютого 1997 року.

Крім того, на дні озера начебто знайшли уламки "Святого Грааля" серед кораблів.