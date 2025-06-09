Впервые в истории: на затонувшем военном корабле нашли нечто непостижимое (фото)

Американские исследователи обнаружили на дне Тихого океана артефакты времен Второй мировой войны, среди которых — загадочный автомобиль, оставшийся на борту авианосца USS Yorktown.

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Подробнее об этом пишет издание BILD.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сделали сенсационное открытие при изучении затонувшего авианосца USS Yorktown. Благодаря современным технологиям они раскрыли секрет корабля, лежащего на глубине более 5000 метров вот уже на протяжении 83 лет.

Ангарные палубы легендарного авианосца детально обследованы с помощью глубоководных роботов в ходе экспедиции Beyond the Blue.

Самая большая неожиданность

Самой большой неожиданностью для ученых стало то, что им удалось обнаружить на задней палубе корабля — черный Ford Super Deluxe — Woody выпуска 1940-1941 годов.

На передней панели раритетного транспортного средства четко просматривается надпись "Ship Service_Navy", что указывает на его служебное назначение. По предположениям специалистов NOAA, машину мог использовать контр-адмирал Фрэнк Джек Флетчер, капитан Эллиот Бакмастер или другие высокопоставленные чиновники во время стоянок в иностранных портах.

Сейчас находка вызывает больше вопросов, чем ответов Фото: NOAA

Сейчас находка вызывает больше вопросов, чем ответов. Непонятно, почему автомобиль остался на борту перед уходом на битву за Мидуэй и не был сброшен за борт после повреждений корабля для компенсации крена, как это сделали с пушками и самолетами.

Обломки бомбардировщиков

Кроме того, робот Deep Discoverer обнаружил в кормовой части авианосца обломки трех бомбардировщиков и других военных самолетов. Это уникальная историческая сенсация.

Вблизи лифтовой шахты исследователи также нашли масштабную фреску размером 12 на 4 метра, изображающую плавание авианосца — это уникальный образец корабельного искусства военного времени.

Затонувший авианосец Фото: NOAA

Кстати, USS Yorktown затонул в июне 1942 года во время битвы за Мидуэй после торпедной атаки японской подводной лодки. Морская битва стала переломным моментом в противостоянии между США и Имперским флотом Японии в Тихом океане.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британский пассажирский лайнер Arcadian, который затонул 15 апреля 1917 года в результате торпедной атаки подводной лодки, был обнаружен на глубине 163 метра на дне Эгейского моря.

А вот рыбак Ричарда Веста из Плимута неожиданно выловил уникальный трофей — игрушечную акулу из конструктора Lego. Как выяснилось, эти пластиковые фигурки были частью груза одного из 62 контейнеров, пошедших на дно во время кораблекрушения 13 февраля 1997 года.

Кроме того, на дне озера якобы нашли обломки "Святого Грааля" среди кораблей.