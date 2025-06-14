Чоловік був шокований першими словами доньки: його реакція змусила "заплакати" інтернет (відео)

Подружжя Майкла та Бетсі Столлзів знімала ролик зі своєю дев'ятимісячною донькою Джейд, і в цю мить вона промовила довгоочікувані перші слова. Реакція батька на перші слова його дитини розчулила користувачів інтернету, які поділилися враженням від побаченого.

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29-річні Майкл Столлз та його дружина Бетсі записували черговий ролик для соцмереж у ванній кімнаті зі своєю маленькою донькою Джейд, коли вона вперше промовила свої слова. Реакція чоловіка на перші звуки, які нагадували слово "тато" ("dada") вразили пару, а користувачі інтернету були розлучені реакцією батька на слова його дитини та прокоментували вірусний ролик, пише WhatstheJam.

Зворушлива реакція її тата, також зафіксована на камеру, зібрала понад 13,8 млн переглядів та 4,4 мільйона лайків у Instagram. Також користувачі залишили десятки коментарів до ролика, який став вірусним.

"Ми вже деякий час намагаємося змусити її говорити "мама" і "тато", але безуспішно. Я почала записувати відео, бо вона знову і знову повторювала "Ба-ба-ба-ба", і мені це здалося таким милим", — розповіла жінка журналістам.

В якусь з митей, жінка продовжила запис короткого ролика, як раптом дев'ятимісячна Джейд справді сказала щось схоже на слово "тато". Це шокувало Майкла, який роззявив рота від почутого. За мить, як видно на відео, чоловік відводить погляд від камери, і на його очах можна побачити сльози.

Реакція соцмереж

У коментарях до цього вірусного ролика, юзери були розчулені побаченими кадрами. Багато хто підтримав Майкла в його реакції на перші слова його доньки, однак найбільше дописувачі вподобали наступні коментарі:

"Її [доньки] посмішка зникла, коли вона подумала, що її тато засмутився, а потім подивилася на нього";

"А дитина то неймовірно схожа на батька, помітили?"

"Його реакція змусила й мене заплакати. Яка краса!";

"Його серце остаточно розтануло";

"Ось чоловік, який справді хотів стати батьком!".

Раніше стало відомо, як донька проводжала тата на роботу. Чоловік помітив доньку у вікні її кімнати, а ролик з поведінкою дитини швидко став вірусним у мережі.

Згодом повідомлялося, як батьки помітили дивну поведінку доньки. Згодом виявилося, що у дитини важка неврологічна хвороба очей, та подружжя продовжило піклуватися про дитину попри важкий діагноз.