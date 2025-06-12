Батько озирнувся на будинок дорогою на роботу: він був не готовий до того, що побачив у вікні

Адвокат із Цинциннаті, США, зняв на камеру зворушливий момент, як його маленька донька спостерігала за ним з вікна дитячої кімнати. Це відео зібрало 18 мільйонів переглядів.

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Вперше запис з’явився у TikTok.

Ян Макнамара з Огайо не очікував, що звичайний ранок четверга змінить його життя. Адвокат, як завжди, тихо збирався на роботу, намагаючись не розбудити сім'ю. Виходячи з дому, він випадково озирнувся і побачив щось, що зворушило його до глибини душі.

У вікні дитячої кімнати стояла його однорічна донька Далія, вона трималася за ліжечко і дивилася на батька, який готувався до від'їзду на цілий день. "Я відчув, як мені підступило до горла. Побачив її маленьке личко, як ворушився її ротик, ніби вона щось говорила", — розповідає Макнамара.

Відео потрапило у тренди

Батько дістав телефон і зняв цей зворушливий момент. Відео, опубліковане в TikTok, стало вірусним і зібрало за лічені дні понад 18 мільйонів переглядів.

Для чоловіка ця історія стала болючим нагадуванням про ціну кар'єрного зростання. Працюючи п'ять днів на тиждень і часто суботами, він пропустив багато важливих моментів у житті дитини, зокрема, як вона сказала перші слова та вперше підвелась на ноги.

Дитина у вікні дивиться на батька Фото: TikTok

"Існує нищівна іронія в тому, що для забезпечення сім'ї я повинен залишати її вдома. Щодня більшу частину дня маю бути далеко від людей, яких люблю найбільше. У той момент мені стало зрозуміло, що не так важливо означати щось для всіх — набагато важливіше означати все для когось", — підсумовує батько.

Батько присвятив ролик дитині

Макнамара присвятив своє відео всім батькам, які "працюють заради маленьких облич у вікні", сподіваючись одного дня показати дитині цей ролик, щоб нагадати, наскільки сильно він її любить.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мешканка Перта (Західна Австралія) Габбі Кліксбі, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, переглядала запис із камери відеоспостереження, встановленої в дитячій кімнаті. На відео вона почула щось настільки кумедне, що не змогла стримати сміх.

А інша мама, Сара Коллінз, сподівалася зняти зворушливий момент, коли її син проводить час із вітчимом. Однак камера зафіксувала несподівану репліку хлопчика, яка шокувала обох дорослих. Короткий, але дуже кумедний ролик викликав бурхливу реакцію в TikTok і вже набрав мільйони переглядів.

Крім того, маму назвали ледачою після екскурсії будинком, який їй "подарувала" держава.