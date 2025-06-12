Отец оглянулся на дом по дороге на работу: он был не готов к тому, что увидел в окне
Адвокат из Цинциннати, США, снял на камеру трогательный момент, как его маленькая дочь наблюдала за ним из окна детской комнаты. Это видео собрало 18 миллионов просмотров.
Впервые запись появилась в TikTok.
Ян Макнамара из Огайо не ожидал, что обычное утро четверга изменит его жизнь. Адвокат, как всегда, тихо собирался на работу, стараясь не разбудить семью. Выходя из дома, он случайно оглянулся и увидел нечто, что тронуло его до глубины души.
В окне детской комнаты стояла его годовалая дочь Далия, она держалась за кроватку и смотрела на отца, который готовился к отъезду на целый день. "Я почувствовал, как у меня подступило к горлу. Увидел ее маленькое личико, как шевелился ее ротик, будто она что-то говорила", — рассказывает Макнамара.
Видео попало в тренды
Отец достал телефон и снял этот трогательный момент. Видео, опубликованное в TikTok, стало вирусным и собрало за считанные дни более 18 миллионов просмотров.
Для мужчины эта история стала болезненным напоминанием о цене карьерного роста. Работая пять дней в неделю и часто по субботам, он пропустил много важных моментов в жизни ребенка, в частности, как он сказал первые слова и впервые встал на ноги.
"Существует сокрушительная ирония в том, что для обеспечения семьи я должен оставлять ее дома. Ежедневно большую часть дня должен быть вдали от людей, которых люблю больше всего. В тот момент мне стало понятно, что не так важно значить что-то для всех — гораздо важнее значить все для кого-то", — заключает отец.
Отец посвятил ролик ребенку
Макнамара посвятил свое видео всем родителям, которые "работают ради маленьких лиц в окне", надеясь однажды показать ребенку этот ролик, чтобы напомнить, насколько сильно он его любит.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жительница Перта (Западная Австралия) Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, просматривала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в детской комнате. На видео она услышала что-то настолько забавное, что не смогла сдержать смех.
- А другая мама, Сара Коллинз, надеялась снять трогательный момент, когда ее сын проводит время с отчимом. Однако камера зафиксировала неожиданную реплику мальчика, которая шокировала обоих взрослых. Короткий, но очень забавный ролик вызвал бурную реакцию в TikTok и уже набрал миллионы просмотров.
Кроме того, маму назвали ленивой после экскурсии по дому, который ей "подарило" государство.