Мужчина был шокирован первыми словами дочери: его реакция заставила "заплакать" интернет (видео)

Супруги Майкл и Бетси Столлз снимали ролик со своей девятимесячной дочкой Джейд, и в этот момент она произнесла долгожданные первые слова. Реакция отца на первые слова его ребенка растрогала пользователей интернета, которые поделились впечатлением от увиденного.

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29-летние Майкл Столлз и его жена Бетси записывали очередной ролик для соцсетей в ванной комнате со своей маленькой дочерью Джейд, когда она впервые произнесла свои слова. Реакция мужчины на первые звуки, которые напоминали слово "папа" ("dada") поразили пару, а пользователи интернета были разведены реакцией отца на слова его ребенка и прокомментировали вирусный ролик, пишет WhatstheJam.

Трогательная реакция ее папы, также зафиксированная на камеру, собрала более 13,8 млн просмотров и 4,4 миллиона лайков в Instagram. Также пользователи оставили десятки комментариев к ролику, который стал вирусным.

"Мы уже некоторое время пытаемся заставить ее говорить "мама" и "папа", но безуспешно. Я начала записывать видео, потому что она снова и снова повторяла "Ба-ба-ба-ба", и мне это показалось таким милым", — рассказала женщина журналистам.

В какой-то из моментов, женщина продолжила запись короткого ролика, как вдруг девятимесячная Джейд действительно сказала что-то похожее на слово "папа". Это шокировало Майкла, который разинул рот от услышанного. Через мгновение, как видно на видео, мужчина отводит взгляд от камеры, и на его глазах можно увидеть слезы.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому вирусному ролику, юзеры были растроганы увиденными кадрами. Многие поддержали Майкла в его реакции на первые слова его дочери, однако больше всего подписчикам понравились следующие комментарии:

"Ее [дочери] улыбка исчезла, когда она подумала, что ее папа расстроился, а потом посмотрела на него";

"А ребенок то невероятно похож на отца, заметили?"

"Его реакция заставила и меня заплакать. Какая красота!";

"Его сердце окончательно растаяло";

"Вот человек, который действительно хотел стать отцом!".

Ранее стало известно, как дочь провожала папу на работу. Мужчина заметил дочь в окне ее комнаты, а ролик с поведением ребенка быстро стал вирусным в сети.

Впоследствии сообщалось, как родители заметили странное поведение дочери. Впоследствии оказалось, что у ребенка тяжелая неврологическая болезнь глаз, и супруги продолжили заботиться о ребенке несмотря на тяжелый диагноз.