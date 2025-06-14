Мужчина был шокирован первыми словами дочери: его реакция заставила "заплакать" интернет (видео)
Супруги Майкл и Бетси Столлз снимали ролик со своей девятимесячной дочкой Джейд, и в этот момент она произнесла долгожданные первые слова. Реакция отца на первые слова его ребенка растрогала пользователей интернета, которые поделились впечатлением от увиденного.
29-летние Майкл Столлз и его жена Бетси записывали очередной ролик для соцсетей в ванной комнате со своей маленькой дочерью Джейд, когда она впервые произнесла свои слова. Реакция мужчины на первые звуки, которые напоминали слово "папа" ("dada") поразили пару, а пользователи интернета были разведены реакцией отца на слова его ребенка и прокомментировали вирусный ролик, пишет WhatstheJam.
Трогательная реакция ее папы, также зафиксированная на камеру, собрала более 13,8 млн просмотров и 4,4 миллиона лайков в Instagram. Также пользователи оставили десятки комментариев к ролику, который стал вирусным.
"Мы уже некоторое время пытаемся заставить ее говорить "мама" и "папа", но безуспешно. Я начала записывать видео, потому что она снова и снова повторяла "Ба-ба-ба-ба", и мне это показалось таким милым", — рассказала женщина журналистам.
В какой-то из моментов, женщина продолжила запись короткого ролика, как вдруг девятимесячная Джейд действительно сказала что-то похожее на слово "папа". Это шокировало Майкла, который разинул рот от услышанного. Через мгновение, как видно на видео, мужчина отводит взгляд от камеры, и на его глазах можно увидеть слезы.
Реакция соцсетей
В комментариях к этому вирусному ролику, юзеры были растроганы увиденными кадрами. Многие поддержали Майкла в его реакции на первые слова его дочери, однако больше всего подписчикам понравились следующие комментарии:
- "Ее [дочери] улыбка исчезла, когда она подумала, что ее папа расстроился, а потом посмотрела на него";
- "А ребенок то невероятно похож на отца, заметили?"
- "Его реакция заставила и меня заплакать. Какая красота!";
- "Его сердце окончательно растаяло";
- "Вот человек, который действительно хотел стать отцом!".
Ранее стало известно, как дочь провожала папу на работу. Мужчина заметил дочь в окне ее комнаты, а ролик с поведением ребенка быстро стал вирусным в сети.
Впоследствии сообщалось, как родители заметили странное поведение дочери. Впоследствии оказалось, что у ребенка тяжелая неврологическая болезнь глаз, и супруги продолжили заботиться о ребенке несмотря на тяжелый диагноз.