Стояв мовчки: вкритий дивною речовиною чоловік з'явився в полі і налякав жителів села

Невідомий чоловік без одягу і з порожнім поглядом був знайдений жителями південноафриканського села. Дивна речовина на його тілі і його мовчання породили масу теорій.

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Як повідомляють очевидці, чоловік з моменту виявлення не вимовив жодного слова. Про це пише Tzaneen Voice.

У селі Мбаула, недалеко від міста Гіяні (ПАР), у вівторок, 10 червня, стався інцидент, який задав місцевим жителям страх і розгубленість. Рано вранці на сімейному полі було виявлено невідомого чоловіка без одягу, який стояв нерухомо з порожнім, відчуженим поглядом. Ніхто в селі не впізнав його.

За словами свідків, чоловік з моменту появи зберігав повне мовчання. Ще більш зловісним ситуацію зробило те, що все його тіло було вкрите дивною речовиною, що нагадує лосьйон. Це викликало шквал здогадок — від психічного розладу до участі в невдалому ритуалі.

Чоловік не сказав жодного слова Фото: Tzaneen Voice

Південноафриканська поліцейська служба (SAPS) прибула на місце і почала розслідування. Представники поліції діють із граничною обережністю, щоб не допустити сплеску паніки або самосуду з боку місцевих жителів.

Наразі походження чоловіка, його стан і можливі причини появи в такому вигляді залишаються загадкою. Влада закликає громадськість зберігати спокій і не поширювати непідтверджені чутки, щоб не заважати слідству.

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли в сільській місцевості Південної Африки знаходять людей за підозрілих обставин, але настільки лячне мовчання і зовнішній вигляд чоловіка зробили цей інцидент особливо тривожним.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка насолоджувалася плаванням, поки рятувальник не вказав на те, що ховалося під водою. У Флориді (США) Лорен Рот вийшла з океану за секунди до того, як до берега підпливла акула. Жінку попередив рятувальник, який помітив хижака на мілководді.

Також стало відомо, що село спорожніло за 28 днів і "застигло в часі". Під час Другої світової війни жителі Тайнхема в Дорсеті були змушені покинути свої будинки з обіцянкою, що повернуться. Але повернення так і не відбулося.