Стоял молча: покрытый странным веществом мужчина появился в поле и напугал жителей деревни

Неизвестный мужчина без одежды и с пустым взглядом был найден жителями южноафриканской деревни. Странное вещество на его теле и его молчание породили массу теорий.

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Как сообщают очевидцы, мужчина с момента обнаружения не произнес ни слова. Об этом пишет Tzaneen Voice.

В деревне Мбаула, недалеко от города Гияни (ЮАР), во вторник, 10 июня, произошел инцидент, который поверг местных жителей в страх и растерянность. Рано утром на семейном поле был обнаружен неизвестный мужчина без одежды, стоявший неподвижно с пустым, отрешенным взглядом. Никто в деревне не узнал его.

По словам свидетелей, мужчина с момента появления сохранял полное молчание. Еще более зловещим ситуацию сделало то, что все его тело было покрыто странным веществом, напоминающим лосьон. Это вызвало шквал догадок — от психического расстройства до участия в неудачном ритуале.

Мужчина не сказал ни одного слова Фото: Tzaneen Voice

Южноафриканская полицейская служба (SAPS) прибыла на место и начала расследование. Представители полиции действуют с предельной осторожностью, чтобы не допустить всплеска паники или самосуда со стороны местных жителей.

Пока происхождение мужчины, его состояние и возможные причины появления в таком виде остаются загадкой. Власти призывают общественность сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденные слухи, чтобы не мешать следствию.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда в сельской местности Южной Африки находят людей при подозрительных обстоятельствах, но столь пугающее молчание и внешний вид мужчины сделали этот инцидент особенно тревожным.

Ранее Фокус сообщал, что женщина наслаждалась плаванием, пока спасатель не указал на то, что скрывалось под водой. Во Флориде (США) Лорен Рот вышла из океана за секунды до того, как к берегу подплыла акула. Женщину предупредил спасатель, заметивший хищника на мелководье.

Также стало известно, что деревня опустела за 28 дней и "застыла во времени". Во время Второй мировой войны жители Тайнхэма в Дорсете были вынуждены покинуть свои дома с обещанием, что вернутся. Но возвращение так и не состоялось.