Туристи здивовані: круїзна компанія забороняє брати на борт популярний предмет

Популярний дорожній аксесуар опинився під забороною в нічних клубах круїзних лайнерів Carnival. Капітан корабля Джон Гілд пояснив нові правила.

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Carnival Cruise Line здивувала пасажирів новим правилом. Про це пише The Mirror.

На борту тепер частково заборонено використання ручних віял — одного з найпопулярніших аксесуарів для спекотної погоди.

Згідно з інформаційним листом, який гості отримують під час посадки, паперові ручні віяла, особливо ті, що зроблені з картону, відтепер не допускаються в нічні клуби й криті танцполи лайнерів. Компанія посилається на міркування безпеки. Попри це, невеликі електричні вентилятори розміром до 12 дюймів, як і раніше, дозволено приносити на борт і використовувати в каютах.

На борту тепер частково заборонено використання ручних віял Фото: Cruise Line

Представник круїзної лінії Джон Гілд пояснив, що йдеться саме про заборону використання віял у місцях, де танцюють. Ймовірно, щоб уникнути нещасних випадків на танцмайданчику. Він запевнив, що "жодні інші правила не змінювалися", і пасажири можуть вільно використовувати особисті вентилятори в межах своєї каюти.

Carnival Cruise — не єдина компанія з незвичайними обмеженнями. Наприклад, на лайнерах Princess заборонені роликові ковзани й скейтборди, у Costa Cruises у "чорному списку" — тату-набори, а P&O Cruises забороняє повітряні кулі та навіть наручники. Усе це спрямовано на забезпечення безпеки та запобігання інцидентам на борту.

Крім того, багато круїзних компаній обмежують провезення особистого алкоголю, а також перевіряють багаж під час посадки. Заборонені предмети можуть бути вилучені, а пасажирам — відмовлено в посадці.

Експерти радять перед подорожжю уважно вивчити правила конкретної круїзної лінії, адже вони можуть змінюватися, а список заборонених речей у кожної компанії свій.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річний житель США Тіроне Олександр визнаний винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.