Туристы удивлены: круизная компания запрещает брать на борт популярный предмет

Популярный дорожный аксессуар оказался под запретом в ночных клубах круизных лайнеров Carnival. Капитан корабля Джон Хилд пояснил новые правила.

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Carnival Cruise Line удивила пассажиров новым правилом. Об этом пишет The Mirror.

На борту теперь частично запрещено использование ручных вееров — одного из самых популярных аксессуаров для жаркой погоды.

Согласно информационному письму, которое гости получают при посадке, бумажные ручные веера, особенно те, что сделаны из картона, отныне не допускаются в ночные клубы и крытые танцполы лайнеров. Компания ссылается на соображения безопасности. Несмотря на это, небольшие электрические вентиляторы размером до 12 дюймов по-прежнему разрешено приносить на борт и использовать в каютах.

На борту теперь частично запрещено использование ручных вееров Фото: Cruise Line

Представитель круизной линии Джон Хилд пояснил, что речь идет именно о запрете использования вееров в местах, где танцуют. Вероятно, чтобы избежать несчастных случаев на танцполе. Он заверил, что "никакие другие правила не менялись", и пассажиры могут свободно использовать личные вентиляторы в пределах своей каюты.

Carnival Cruise — не единственная компания с необычными ограничениями. Например, на лайнерах Princess запрещены роликовые коньки и скейтборды, у Costa Cruises в "черном списке" — тату-наборы, а P&O Cruises запрещает воздушные шары и даже наручники. Все это направлено на обеспечение безопасности и предотвращение инцидентов на борту.

Кроме того, многие круизные компании ограничивают провоз личного алкоголя, а также проверяют багаж при посадке. Запрещенные предметы могут быть изъяты, а пассажирам — отказано в посадке.

Эксперты советуют перед путешествием внимательно изучить правила конкретной круизной линии ведь они могут меняться, а список запретных вещей у каждой компании свой.

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