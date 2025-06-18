Чоловік ховає гроші у різних куточках міста: хто він і для чого це робить (фото)

42-річний менеджер складу з Нью-Джерсі, США, став зіркою мережі завдяки тому, що ховає готівку в громадських місцях. Його підписники шукають "скарби" до $500.

Related video

Касі Фіцджеральд та її чоловікові Джеймсу з Джерсі-Сіті вдалось знайти $500 готівкою після години пошуків банкнот у парку. Їхня удача не випадковість — подружжя взяло участь у грі "містера Cash Drop", яка нині набирає популярності в США.

Хто такий містер Cash Drop

42-річний логіст Сем, відомий у соцмережах як Mr. Cash Drop, регулярно ховає готівку в різних локаціях у Нью-Джерсі. Він публікує відео з підказками про сховані гроші, а потім спостерігає, як його послідовники шукають "скарби".

"Я просто ховаю готівку в різних місцях, публікую відео з підказками й чекаю, поки мої підписники знайдуть гроші", — розповідає Сем, який приклеює банкноти до огорож на пляжах, ховає під камінням у передмістях або залишає в кущах.

Благодійна діяльність

Сем та його дівчина Тріна почали свою благодійну діяльність наприкінці березня, обираючи випадкові міста та райони по всьому штату. Більшість коштів надають місцеві бізнеси — зоомагазини, піцерії та інші підприємства в обмін на рекламу в його профілях.

Преміум-підписники Instagram-акаунту за $4,99 на місяць отримують ексклюзивний доступ до найдорожчих "скарбів" — банкнот номіналом $500. Звичайні підписники можуть брати участь у безплатних пошуках.

Історії переможців

Касі та Джеймс, батьки 7-місячної дитини, одразу поїхали до парку Liberty State Park, коли побачили, що заначку заховано десь неподалік. Після конкуренції з іншими учасниками Джеймс знайшов $500, приклеєні до нижньої частини огорожі біля річки.

"Я була готова кричати від радості, але мій чоловік хотів поводитися стримано", — сміється Касі.

Молоді батьки відклали виграш на майбутнє своїй дитині.

Сем в такий спосіб допомагає людям Фото: TikTok

Експерти пов'язують популярність таких забав з економічними труднощами американців через інфляцію та високу вартість життя. "Люди дуже раді, коли виграють. Вони кажуть: "Ти не уявляєш, як це мені допомагає", — ділиться Сем.

Чоловік планує продовжувати свою діяльність, "поки це буде приносити людям радість".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, ми розповідали, що мільярдер Боб Булл з Манчестера (Велика Британія) змушений продати свій розкішний будинок з боулінгом та кінозалом, а також 12 суперкарів, щоб погасити борг у 725 мільйонів фунтів стерлінгів.