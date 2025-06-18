Мужчина прячет деньги в разных уголках города: кто он и для чего это делает (фото)

42-летний менеджер склада из Нью-Джерси, США, стал звездой сети благодаря тому, что прячет наличные в общественных местах. Его подписчики ищут "сокровища" до $500.

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Касе Фицджеральд и ее мужу Джеймсу из Джерси-Сити удалось найти $500 наличными после часа поисков банкнот в парке. Их удача не случайность — супруги приняли участие в игре "мистера Cash Drop", которая сейчас набирает популярность в США.

Кто такой мистер Кэш Дроп

42-летний логист Сэм, известный в соцсетях как Mr. Cash Drop, регулярно прячет наличные в разных локациях в Нью-Джерси. Он публикует видео с подсказками о спрятанных деньгах, а затем наблюдает, как его последователи ищут "сокровища".

"Я просто прячу наличные в разных местах, публикую видео с подсказками и жду, пока мои подписчики найдут деньги", — рассказывает Сэм, который приклеивает банкноты к ограждениям на пляжах, прячет под камнями в пригородах или оставляет в кустах.

Благотворительная деятельность

Сэм и его девушка Трина начали свою благотворительную деятельность в конце марта, выбирая случайные города и районы по всему штату. Большинство средств предоставляют местные бизнесы — зоомагазины, пиццерии и другие предприятия в обмен на рекламу в его профилях.

Премиум-подписчики Instagram-аккаунта за $4,99 в месяц получают эксклюзивный доступ к самым дорогим "сокровищам" — банкнотам номиналом $500. Обычные подписчики могут участвовать в бесплатных поисках.

Истории победителей

Каси и Джеймс, родители 7-месячного ребенка, сразу поехали в парк Liberty State Park, когда увидели, что заначка спрятана где-то неподалеку. После конкуренции с другими участниками Джеймс нашел $500, приклеенные к нижней части ограждения у реки.

"Я была готова кричать от радости, но мой муж хотел вести себя сдержанно", — смеется Каси.

Молодые родители отложили выигрыш на будущее своему ребенку.

Сэм таким образом помогает людям Фото: TikTok

Эксперты связывают популярность таких забав с экономическими трудностями американцев из-за инфляции и высокой стоимости жизни. "Люди очень рады, когда выигрывают. Они говорят: "Ты не представляешь, как это мне помогает", — делится Сэм.

Мужчина планирует продолжать свою деятельность, "пока это будет приносить людям радость".

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