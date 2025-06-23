Чоловік з'їв 36 яєць за день і пошкодував: небезпечний челендж знову в тренді (фото)

Кореспондент із Великої Британії перевірив на собі дієту з 1960-х, що включає 36 яєць на день, попри попередження лікарів про ризик для серця.

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Поки одні женуться за модними дієтами, кореспондент британського видання Daily Star Том Макгі вирішив повторити чи не найдивніший гастрочелендж останніх років — з'їсти 36 яєць за один день.

Натхненний чоловік був не тільки інтернет-трендом, а й дієтою американського бодібілдера 60-х Вінса Жиронди, який вважав, що три дюжини яєць на день здатні замінити прийом анаболічних стероїдів.

"Я хотів дізнатися, що буде. Можливо, я стану бодібілдером, а може захворію або просто помру від холестерину", — з іронією написав Том.

Макгі зізнався, що пах яйцями і більше ніколи не хотів їх бачити Фото: Daily Star

Сніданок містив 8 яєчні з помідорами, потім були перекуси вареними місовими яйцями, а до обіду — ще вісім бовтанців і пара смажених. На цьому етапі, зізнається журналіст, він відчув себе "жахливо".

Попри попередження доктора Гарета Ная з Університету Солфорда про ризик серцево-судинних захворювань, 36 яєць дають майже 5700 мг холестерину, що в 19 разів перевищує денну норму, Том продовжив експеримент.

Помилка трапилася ввечері, коли кореспондент зайшов на кілька пінт пива в паб.

"Лагер на подушці з яєць — це була дурість", — іронізував він.

Проте, він дотерпів до десерту: останнє, 36-те яйце, було "кремовим".

Наступного ранку Макгі зізнався, що пах яйцями й більше ніколи не хотів їх бачити. І хоча його серце впоралося, він порадив не повторювати такий експеримент, якщо тільки люди не хочуть провести вечір, "дивно корчачись від болю в животі".

Раніше Фокус повідомляв, що дієтолог показала винний лайфхак, який працює на 100%. Колись дівчину навчив цього трюку старший сомельє.

Також стало відомо, що хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя. Вона випадково нагодувала свого коханого продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.