Мужчина съел 36 яиц за день и пожалел: опасный челлендж снова в тренде (фото)

Корреспондент из Великобритании проверил на себе диету из 1960-х, включающую 36 яиц в день, несмотря на предупреждения врачей о риске для сердца.

Related video

Пока одни гонятся за модными диетами, корреспондент британского издания Daily Star Том Макги решил повторить едва ли не самый странный гастрочеллендж последних лет — съесть 36 яиц за один день.

Вдохновлен мужчина был не только интернет-трендом, но и диетой американского бодибилдера 60-х Винса Жиронды, который считал, что три дюжины яиц в день способны заменить прием анаболических стероидов.

"Я хотел узнать, что будет. Может быть я стану бодибилдером, а может заболею или просто умру от холестерина", — с иронией написал Том.

Макги признался, что пах яйцами и больше никогда не хотел их видеть Фото: Daily Star

Завтрак включал в себя 8 яичниц с помидорами, затем были перекусы вареными мисовыми яйцами, а к обеду — еще восемь болтушек и пара жареных. На этом этапе, признается журналист, он почувствовал себя "ужасно".

Несмотря на предупреждение доктора Гарета Ная из Университета Солфорда о риске сердечно-сосудистых заболеваний, 36 яиц дают почти 5700 мг холестерина, что в 19 раз превышает дневную норму, Том продолжил эксперимент.

Ошибка случилась вечером, когда корреспондент зашел на пару пинт пива в паб.

"Лагер на подушке из яиц — это была глупость", — иронизировал он.

Тем не менее, он дотерпел до десерта: заключительное, 36-е яйцо, было "кремовым".

На следующее утро Макги признался, что пах яйцами и больше никогда не хотел их видеть. И хотя его сердце справилось, он посоветовал не повторять такой эксперимент, если только люди не хотят провести вечер, "странно корчась от боли в животе".

Ранее Фокус сообщал, что диетолог показала винный лайфхак, который работает на 100%. Когда-то девушку научил этому трюку старший сомелье.

Также стало известно, что парень попробовал еду девушки, и это едва не стоило ему жизни. Она случайно накормила своего возлюбленного продуктом, на который у него сильная аллергия. К счастью, ситуацию вовремя спас бдительный официант.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.