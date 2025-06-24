Дворічна дівчинка "зникла" під час сну: батьки знайшли її в несподіваному місці (відео)

Під час сімейної поїздки в Кейптаун (ПАР) дворічна дівчинка несподівано зникла зі свого ліжка. Батьки запанікували, але незабаром виявили, що малятко влаштувалося спати... у шафі.

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Молода мама з Португалії зазнала справжнього шоку, коли не виявила свою дворічну доньку в ліжечку під час відпочинку в Південній Африці. Але все закінчилося кумедним і зворушливим сюжетом, який тепер набирає популярності в Instagram.

Кортні Рей, яка живе в Лісабоні, опублікувала в Instagram під ніком @cbm відео, зняте під час їхньої поїздки в Кейптаун. На кадрах видно, як вона з чоловіком з тривогою шукають зникле малятко Ромі, яке, як вони думали, спокійно спить. Рей пояснила, що в цей час вони якраз починали переводити доньку з дитячого ліжечка у звичайне ліжко, тому що дівчинка почала з нього самостійно вибиратися.

За словами Кортні, господарі Airbnb залишили маленьке і велике ліжко в одній кімнаті, щоб батьки могли вибрати зручний варіант.

Однак експеримент обернувся несподіваною подією: під час денного сну Ромі зникла з поля зору. Кортні побачила на дитячому моніторі, що дочка не лежить на жодному з ліжок, і поспішила перевірити, де вона.

Батьки запанікували, але незабаром виявили, що малятко влаштувалося спати в шафі Фото: newsweek

Після миттєвої паніки батьки виявили, що Ромі... мирно спить у відкритій шафі, затишно влаштувавшись серед пухових ковдр.

"Щойно я зрозуміла, що вона в безпеці, це здалося мені найсмішнішою річчю на світі", — зізналася мама. Вона тут же схопила телефон і записала момент, підписавши відео "Будь ласка, допоможіть". Ролик швидко став вірусним.

Кортні сподівається, що люди, побачивши це, зможуть посміятися і пригадати, що бути батьком — непросто, але саме такі моменти роблять усе набагато легшим. Вона додала, що тепер, коли Ромі вже виповнилося 3 роки, вона повністю перейшла на "ліжко для дорослих дівчаток". Особливо їй сподобалося спати під протимоскітною сіткою під час наступної поїздки до Кенії

"Вона була як принцеса", — пожартувала мама.

Раніше Фокус повідомляв, що реакція батька на перші слова доньки підкорила мережу. Дев'ятимісячна Джейд вперше сказала "тато". Ролик став вірусним і набрав понад 20,8 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.