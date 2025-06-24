Двухлетняя девочка "исчезла" во время сна: родители нашли ее в неожиданном месте (видео)

Во время семейной поездки в Кейптаун (ЮАР) двухлетняя девочка неожиданно исчезла из своей кровати. Родители запаниковали, но вскоре обнаружили, что малышка устроилась спать… в шкафу.

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Молодая мама из Португалии испытала настоящий шок, когда не обнаружила свою двухлетнюю дочь в кроватке во время отдыха в Южной Африке. Но все закончилось забавным и трогательным сюжетом, который теперь набирает популярность в Instagram.

Кортни Рей, живущая в Лиссабоне, опубликовала в Instagram под ником @cbm видео, снятое во время их поездки в Кейптаун. На кадрах видно, как она с мужем с тревогой ищут пропавшую малышку Роми, которая, как они думали, спокойно спит. Рей объяснила, что в это время они как раз начинали переводить дочь из детской кроватки в обычную кровать, потому что девочка начала из нее самостоятельно выбираться.

По словам Кортни, хозяева Airbnb оставили маленькую и большую кровать в одной комнате, чтобы родители могли выбрать удобный вариант.

Однако эксперимент обернулся неожиданным происшествием: во время дневного сна Роми исчезла из поля зрения. Кортни увидела на детском мониторе, что дочь не лежит ни на одной из кроватей, и поспешила проверить, где она.

Родители запаниковали, но вскоре обнаружили, что малышка устроилась спать в шкафу Фото: newsweek

После мгновенной паники родители обнаружили Роми… мирно спящей в открытом шкафу, уютно устроившейся среди пуховых одеял.

"Как только я поняла, что она в безопасности, это показалось мне самой смешной вещью на свете", — призналась мама. Она тут же схватила телефон и записала момент, подписав видео "Пожалуйста, помогите". Ролик быстро стал вирусным.

Кортни надеется, что люди, увидев это, смогут посмеяться и вспомнить, что быть родителем — непросто, но именно такие моменты делают все гораздо легче. Она добавила, что теперь, когда Роми уже исполнилось 3 года, она полностью перешла на "кровать для взрослых девочек". Особенно ей понравилось спать под противомоскитной сеткой во время следующей поездки в Кению

"Она была как принцесса", — пошутила мама.

Ранее Фокус сообщал, что реакция отца на первые слова дочки покорила сеть. Девятимесячная Джейд впервые сказала "папа". Ролик стал вирусным и набрал более 20,8 миллионов просмотров.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.