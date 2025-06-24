Життя у відкритому морі: скільки отримують співробітники круїзного лайнера (відео)

Кріс Вонг, член екіпажу круїзного лайнера розкрив, як виплачують зарплати на борту судна. За його словами, кожні два тижні гроші надходять на окремий рахунок, а розмір виплат залежить від круїзу, посади та чайових.

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Кріс Вонг, член екіпажу круїзного лайнера Royal Caribbean і за сумісництвом відеоблогер, розкрив подробиці своєї зарплати та незвичного способу її отримання, який використовується багатьма співробітниками суден. Про це чоловік розповів в одному зі своїх відео в YouTube.

У своєму відео блогер показав розрахункові відомості за січень 2025 року і розповів, як працює система виплат для тих, хто працює у відкритому морі.

Зарплата не на рідний рахунок, а на "морський"

Згідно з розповіддю Кріса, у перший день роботи співробітники Royal Caribbean отримують доступ до спеціального банківського рахунку під назвою "зарплата в морі" (англ. Seafarer's Pay Card).

Цей рахунок відкривається в банку США і використовується виключно для перерахування зарплати. Разом із рахунком видається іменна дебетова картка, якою можна розплачуватися по всьому світу або знімати готівку через банкомати.

"Я можу використовувати її як звичайну дебетову карту — купувати їжу, знімати готівку, бронювати готелі, оплачувати ресторани. Гроші надходять туди кожні два тижні", — каже Кріс.

Скільки платять на лайнері

У січні 2025 року Кріс отримав два перерахування: 2890 долара за перші два тижні й 1450 долара за другі — разом 4340 долара за місяць. За поточним курсом це трохи більше ніж 181 тисяча гривень. При цьому йому не потрібно витрачатися на житло, комунальні послуги або транспорт — усе це вже включено в умови контракту.

Співробітники Royal Caribbean отримують доступ до спеціального банківського рахунку під назвою "зарплата в морі" Фото: YouTube

Така схема дає змогу морякам економити значні суми, особливо якщо більшу частину часу вони проводять на борту. За словами Кріса, його щомісячні витрати в морі мінімальні, а заощадження — цілком відчутні.

Чому зарплата змінюється

Цікавий момент — значна різниця між виплатами за перші та другі два тижні місяця. Кріс пояснив, що не може розкрити всі деталі через політику конфіденційності компанії, але додав, що це пов'язано з бонусами: комісією з роботи казино, чайовими та іншими додатковими виплатами.

Він підкреслив, що зарплата безпосередньо залежить від:

типу судна (що більший лайнер, то більше гостей і потенційних доходів);

маршруту (найприбутковішими вважаються Карибський басейн і США);

посади та обсягу продажів.

Наприклад, працюючи на Icon of the Seas, найбільшому круїзному лайнері у світі, Кріс, бувши всього лише помічником адміністратора, заробляв більше, ніж на іншій посаді на менш завантаженому судні.

Де круїзи найприбутковіші

У своєму відео Кріс зазначив, що найприбутковішими виявилися маршрути, що проходять навколо США і Карибського регіону. Саме там чайові та комісія з азартних ігор виявлялися вищими, ніж в інших частинах світу. В Австралії, де він перебував на момент зйомки, доходи були помірними, хоча умови життя залишалися комфортними.

Хоча життя на лайнері вимагає витривалості, гнучкості та готовності до довгих відряджень, для багатьох, як і для Кріса, це стало джерелом стабільного доходу і можливості подорожувати світом. Він почав кар'єру 2013 року і за цей час побував на безлічі суден і в десятках країн.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

Також стало відомо, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річного жителя США Тіроне Александера визнано винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.