Жизнь в открытом море: сколько получают сотрудники круизного лайнера (видео)

Крис Вонг, член экипажа круизного лайнера раскрыл, как выплачивают зарплаты на борту судна. По его словам, каждые две недели деньги поступают на отдельный счет, а размер выплат зависит от круиза, должности и чаевых.

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Крис Вонг, член экипажа круизного лайнера Royal Caribbean и по совместительству видеоблогер, раскрыл подробности своей зарплаты и необычного способа ее получения, который используется многими сотрудниками судов. Об этом мужчина рассказал в одном из своих видео в YouTube.

В своем видео блогер показал расчетные ведомости за январь 2025 года и рассказал, как работает система выплат для тех, кто трудится в открытом море.

Зарплата не на родной счет, а на "морской"

Согласно рассказу Криса, в первый день работы сотрудники Royal Caribbean получают доступ к специальному банковскому счету под названием "зарплата в море" (англ. Seafarer's Pay Card).

Этот счет открывается в банке США и используется исключительно для перечисления зарплаты. Вместе со счетом выдается именная дебетовая карта, которой можно расплачиваться по всему миру или снимать наличные через банкоматы.

"Я могу использовать ее как обычную дебетовую карту — покупать еду, снимать наличные, бронировать отели, оплачивать рестораны. Деньги поступают туда каждые две недели", — говорит Крис.

Сколько платят на лайнере

В январе 2025 года Крис получил два перечисления: 2890 доллара за первые две недели и 1450 доллара за вторые — итого 4340 доллара за месяц. По текущему курсу это чуть больше 181 тысячи гривен. При этом ему не нужно тратиться на жилье, коммунальные услуги или транспорт — все это уже включено в условия контракта.

Сотрудники Royal Caribbean получают доступ к специальному банковскому счету под названием "зарплата в море" Фото: YouTube

Такая схема позволяет морякам экономить значительные суммы, особенно если большую часть времени они проводят на борту. По словам Криса, его ежемесячные расходы в море минимальны, а сбережения — вполне ощутимы.

Почему зарплата меняется

Интересный момент — значительная разница между выплатами за первые и вторые две недели месяца. Крис объяснил, что не может раскрыть все детали из-за политики конфиденциальности компании, но добавил, что это связано с бонусами: комиссией с работы казино, чаевыми и другими дополнительными выплатами.

Он подчеркнул, что зарплата напрямую зависит от:

типа судна (чем больше лайнер, тем больше гостей и потенциальных доходов);

маршрута (самыми прибыльными считаются Карибский бассейн и США);

должности и объема продаж.

Например, работая на Icon of the Seas, крупнейшем круизном лайнере в мире, Крис, будучи всего лишь помощником администратора, зарабатывал больше, чем на другой должности на менее загруженном судне.

Где круизы прибыльнее всего

В своем видео Крис отметил, что наиболее доходными оказались маршруты, проходящие вокруг США и Карибского региона. Именно там чаевые и комиссия с азартных игр оказывались выше, чем в других частях света. В Австралии, где он находился на момент съемки, доходы были умеренными, хотя условия жизни оставались комфортными.

Хотя жизнь на лайнере требует выносливости, гибкости и готовности к долгим командировкам, для многих, как и для Криса, это стало источником стабильного дохода и возможности путешествовать по миру. Он начал карьеру в 2013 году и за это время побывал на множестве судов и в десятках стран.

Ранее Фокус сообщал, что пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой. Гарретт Рэй из США поделился подробностями о зарплате и объяснил, как маршруты влияют на итоговый доход.

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