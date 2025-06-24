Не помічав 52 роки: з кишечника чоловіка дістали дивний предмет

64-річний житель провінції Аньхой на сході Китаю на прізвище Ян 52 роки прожив із чужорідним предметом в організмі, який потрапив туди, коли йому було всього 12 років.

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Як пише South China Morning Post, Ян дізнався про те, що в нього всередині вже понад п'ять десятиліть перебуває зубна щітка, коли звернувся до лікаря через дивні відчуття в шлунку.

Яким же було здивування пацієнта і шок лікарів, коли ті, перевіривши травну систему чоловіка за допомогою сучасної апаратури, виявили в кишечнику зубну щітку.

Ян розповів, що випадково проковтнув щітку ще дитиною, але був занадто наляканий, щоб розповісти про це батькам. Він сподівався, що вона розчиниться сама собою, і незабаром і зовсім забув про інцидент.

Однак коли "подарунок" із дитинства нагадав про себе, чоловік зрозумів, що ніде нічого не розчинилося.

Щоб витягти щітку довжиною 17 см, лікарі провели ендоскопічну операцію, яка тривала 80 хвилин.

Зубна щітка дивом не пошкодила кишечник чоловіка Фото: Handout

За словами медиків, це був один із найдовших предметів, які вони витягли з травної системи пацієнта за останні три роки.

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Доктор Чжоу розповів журналістам, що Яну пощастило, що щітка застрягла у вигині кишківника і майже не рухалася десятиліттями. За нормальних обставин зубна щітка в кишківнику може обертатися, тиснути і проколювати внутрішні тканини, що загрожує перфорацією кишківника і навіть летальним результатом.

Інформація про унікального чоловіка розбурхала соцмережі.

"Як йому пощастило, що він вижив із зубною щіткою в тілі протягом п'яти десятиліть? Як він міг подумати, що вона розчиниться сама собою? Як він примудрився проковтнути цю зубну щітку?",

"Такі нехороші речі, особливо ті, що трапилися пів століття тому, справді можуть закінчитися тим, що дитину жорстоко поб'ють батьки", "Це диво, що він навіть нічого не відчував протягом п'яти десятиліть", "Коли я був маленьким, я думав, що помру, коли проковтнув кавунову насінину", — пишуть у коментарях під новиною.

Минулого року лікарі в провінції Сичуань на південному заході Китаю допомогли жінці видалити тюбик суперклею завдовжки 15 см і завширшки 2,5 см. Вона пояснила, що випадково проковтнула його, і подумала, що травна система її організму впорається з цим сама.

Лікарі радять людям регулярно проводити огляди організму, щоб уникнути подібних проблем.

Раніше Фокус писав, що в китайському місті Сучжоу медики провели унікальну операцію з видалення золотого злитка зі шлунка дитини, яка випадково проковтнула його під час гри.

У Чилі ж горбатий кит проковтнув байдарку з чоловіком, а потім виплюнув.