Не замечал 52 года: из кишечника мужчины достали странный предмет

64-летний житель провинции Аньхой на востоке Китая по фамилии Ян 52 года прожил с инородным предметом в организме, который попал туда, когда ему было всего 12 лет.

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Как пишет South China Morning Post, Ян узнал о том, что у него внутри уже более пяти десятилетий находится зубная щетка, когда обратился к врачу из-за странных ощущений в желудке.

Каким же было удивление пациента и шок врачей, когда те, проверив пищеварительную систему мужчины с помощью современной аппаратуры, обнаружили в кишечнике зубную щетку.

Ян рассказал, что случайно проглотил щетку еще ребенком, но был слишком напуган, чтобы рассказать об этом родителям. Он надеялся, что она растворится сама по себе, и вскоре и вовсе забыл об инциденте.

Однако когда "подарок" из детства напомнил о себе, мужчина понял, что нигде ничего не растворилось.

Чтобы извлечь щетку длиной 17 см, врачи провели эндоскопическую операцию, которая длилась 80 минут.

Зубная щетка чудом не повредила кишечник мужчины Фото: Handout

По словам медиков, это был один из самых длинных предметов, которые они извлекли из пищеварительной системы пациента за последние три года.

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Начала задыхаться: женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку (фото)

Доктор Чжоу рассказал журналистам, что Яну повезло, что щетка застряла в изгибе кишечника и почти не двигалась десятилетиями. При нормальных обстоятельствах зубная щетка в кишечнике может вращаться, давить и прокалывать внутренние ткани, что чревато перфорацией кишечника и даже летальным исходом.

Информация об уникальном мужчине взбудоражила соцсети.

"Как ему повезло, что он выжил с зубной щеткой в ​​теле в течение пяти десятилетий? Как он мог подумать, что она растворится сама собой? Как он умудрился проглотить эту зубную щетку?",

"Такие нехорошие вещи, особенно случившиеся полвека назад, действительно могут закончиться тем, что ребенка жестоко изобьют родители", "Это чудо, что он даже ничего не чувствовал в течение пяти десятилетий", "Когда я был маленьким, я думал, что умру, когда проглотил арбузное семя", — пишут в комментариях под новостью.

В прошлом году врачи в провинции Сычуань на юго-западе Китая помогли женщине удалить тюбик суперклея длиной 15 см и шириной 2,5 см. Она объяснила, что случайно проглотила его, и подумала, что пищеварительная система ее организма справится с этим сама.

Врачи советуют людям регулярно проводить осмотры организма, чтобы избежать подобных проблем.

Ранее Фокус писал, что в китайском городе Сучжоу медики провели уникальную операцию по удалению золотого слитка из желудка ребенка, который случайно проглотил его во время игры.

В Чили же горбатый кит проглотил байдарку с мужчиной, а потом выплюнул.