Вечеря з сюрпризом: австралійка знайшла у своїй їжі на замовлення працюючий телефон (відео)

Мешканка Аделаїди (Австралія) була приголомшена, коли виявила смартфон, що працює, на дні своєї вечері на винос. Як виявилося, шеф-кухар випадково впустив чорний телефон у контейнер із готовою їжею.

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Жінка не стала називати назву закладу, щоб не псувати їм репутацію. Про це австралійка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка Аделаїди (Австралія) на ім'я Шраддха зазнала справжнього шоку під час звичайної вечері. Замовивши тушковане м'ясо на винос у місцевому закладі, вона з'їла майже половину страви, перш ніж помітила щось дивне на дні контейнера.

"Я відчула, що контейнер якось інакше відчувається на дні. Продовжила колупатися і знайшла... телефон, що працює", — розповіла вона.

Пристрій, на подив жінки, виявився все ще увімкненим. Зателефонувавши до закладу, щоб повідомити про знахідку, вона почула: "О, так, один із наших працівників справді загубив телефон".

Шеф-кухар, як з'ясувалося, випадково впустив чорний телефон у контейнер із готовою порцією, і пристрій буквально злився з темним фоном. Шраддха поставилася до інциденту з гумором, погодилася повернути знахідку й отримала від ресторану компенсацію, повернення в 50 доларів і обіцянку безкоштовної вечері під час наступного візиту.

Жінка не стала називати назву закладу.

"Це поважне місце, і я не хочу псувати їм репутацію через одиничну помилку", — зазначила вона.

На щастя, Шраддха не розігрівала їжу в мікрохвильовці, що могло б призвести до загоряння або пошкодження телефону і техніки. Австралійські користувачі мережі похвалили її за стриманість і доброзичливість:

"Вечеря з телефоном — це щось новеньке", "Ви — молодець, що поставилися до цього спокійно. І безплатна вечеря — чудова нагорода", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік з'їв 36 яєць за день і пошкодував. Кореспондент із Великої Британії перевірив на собі дієту з 1960-х попри попередження лікарів про ризик для серця.

Також стало відомо, що хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя. Вона випадково нагодувала свого коханого продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.