Ужин с сюрпризом: австралийка нашла в своей еде на заказ работающий телефон (видео)

Жительница Аделаиды (Австралия) была ошеломлена, когда обнаружила работающий смартфон на дне своего ужина на вынос. Как оказалось, шеф-повар случайно уронил черный телефон в контейнер с готовой едой.

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Женщина не стала называть название заведения, чтобы не портить им репутацию. Об этом австралийка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница Аделаиды (Австралия) по имени Шраддха испытала настоящий шок во время обычного ужина. Заказав тушеное мясо на вынос в местном заведении, она съела почти половину блюда, прежде чем заметила нечто странное на дне контейнера.

"Я почувствовала, что контейнер как-то иначе ощущается на дне. Продолжила ковыряться и нашла… работающий телефон", — рассказала она.

Устройство, к удивлению женщины, оказалось все еще включенным. Позвонив в заведение, чтобы сообщить о находке, она услышала: "О, да, один из наших работников действительно потерял телефон".

Шеф-повар, как выяснилось, случайно уронил черный телефон в контейнер с готовой порцией, и устройство буквально слилось с темным фоном. Шраддха отнеслась к инциденту с юмором, согласилась вернуть находку и получила от ресторана компенсацию, возврат в 50 долларов и обещание бесплатного ужина во время следующего визита.

Женщина не стала называть название заведения.

"Это уважаемое место, и я не хочу портить им репутацию из-за единичной ошибки", — отметила она.

К счастью, Шраддха не разогревала еду в микроволновке, что могло бы привести к возгоранию или повреждению телефона и техники. Австралийские пользователи сети похвалили ее за сдержанность и доброжелательность:

"Ужин с телефоном — это что-то новенькое", "Вы — молодец, что отнеслись к этому спокойно. И бесплатный ужин — отличная награда", — писали они.

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