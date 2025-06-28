Геніально та просто: жінка вигадала цікавий спосіб літати без переплати за багаж (відео)

Туристка з Німеччини вирішила використати подушку для сну як додаткову сумку для своїх речей, аби зекономити на оплаті за власний багаж. Ідея жінки знайшла позитивний відгук серед користувачів соцмереж, а її ролик став вірусним у Tiktok.

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Німкеня мадагаскарського походження Ніна Едвін часто подорожує світом, і тому їй доводиться постійно ретельно пакувати свій багаж. Одного разу жінка вирішила піти на оригінальний крок — використати простір подушки для сну, заповнивши її власними речима і не платити додаткову суму за більшу вагу ручної поклажі, пише Mirror.

Ідея Ніни знайшла відгук серед користувачів соцмереж — її ролик у Tiktok став вірусним, зібравши за кілька тижнів майже 2.9 млн переглядів, майже 80 тис. лайків і близько 2000 коментарів від зацікавлених юзерів.

У своєму відео німецька мандрівниця демонструє, як зуміла вмістити в непрозорий бюстгальтер без вставок, легку сукню на бретелях, кілька топів, яскравий червоний костюм-двійку та інші речі. Загалом на кадрах помітно, що жінці вдалося вмістити 10 різних предметів одягу.

Вона розповіла, що цього вистачило, щоб скласти "понад шість" різних образів.

"Розумний трюк, щоб не платити 50 євро (близько 2000 грн) за ручну поклажу", — йдеться у дописі Ніни.

Реакція соцмереж

Користувачі позитивно оцінили побачений лайфхак. Більшість заявили, що не знали про такий спосіб і дуже здивувалися побаченому, а найбільше юзери вподобали наступні коментарі:

"Це реально геніально";

"Серйозно? Ви вмістили стільки всього туди?!";

"Круто. І як я сам до цього не додумався?";

"Обожнюю так робити — це дуже економить місце";

"Ці лайфхаки стають все більш незвичними. Однак ідея дуже прикольна".

Раніше повідомлялося, чому не слід обирати чорну валізу для подорожей. Фахівці зазначають, що в подорож не варто обирати один тип сумок, адже надалі це може обернутись великими проблемами.

Згодом стало відомо, що чоловіка не пускали на літак через поклажу. Причина відмови його шокувала — все через недостатню вагу багажу, а чоловіку сказали, що він має його "зробити важчим".