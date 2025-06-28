Гениально и просто: женщина придумала интересный способ летать без переплаты за багаж (видео)

Туристка из Германии решила использовать подушку для сна как дополнительную сумку для своих вещей, чтобы сэкономить на оплате за собственный багаж. Идея женщины нашла положительный отклик среди пользователей соцсетей, а ее ролик стал вирусным в Tiktok.

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Немка мадагаскарского происхождения Нина Эдвин часто путешествует по миру, и поэтому ей приходится постоянно тщательно паковать свой багаж. Однажды женщина решила пойти на оригинальный шаг — использовать пространство подушки для сна, заполнив ее собственными вещами и не платить дополнительную сумму за больший вес ручной клади, пишет Mirror.

Идея Нины нашла отклик среди пользователей соцсетей — ее ролик в Tiktok стал вирусным, собрав за несколько недель почти 2.9 млн просмотров, почти 80 тыс. лайков и около 2000 комментариев от заинтересованных юзеров.

В своем видео немецкая путешественница демонстрирует, как сумела вместить в непрозрачный бюстгальтер без вставок, легкое платье на бретелях, несколько топов, яркий красный костюм-двойку и другие вещи. Всего на кадрах заметно, что женщине удалось вместить 10 различных предметов одежды.

Она рассказала, что этого хватило, чтобы составить "более шести" различных образов.

"Умный трюк, чтобы не платить 50 евро (около 2000 грн) за ручную кладь", — говорится в заметке Нины.

Реакция соцсетей

Пользователи положительно оценили увиденный лайфхак. Большинство заявили, что не знали о таком способе и очень удивились увиденному, а больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Это реально гениально";

"Серьезно? Вы вместили столько всего туда?!";

"Круто. И как я сам до этого не додумался?";

"Обожаю так делать — это очень экономит место";

"Эти лайфхаки становятся все более необычными. Однако идея очень прикольная".

Ранее сообщалось, почему не следует выбирать черный чемодан для путешествий. Специалисты отмечают, что в путешествие не стоит выбирать один тип сумок, ведь в дальнейшем это может обернуться большими проблемами.

Впоследствии стало известно, что мужчину не пускали на самолет из-за поклажи. Причина отказа его шокировала — все из-за недостаточного веса багажа, а мужчине сказали, что он должен его "сделать тяжелее".