Чоловік прийшов до лікаря зі скаргою на біль у шлунку: огляд пацієнта шокував фахівців (фото)

29-річний китаєць Ян звернувся до спеціалістів через болі у шлунку і розповів, що його не покидає думка, що під час відпустки у Таїланді пів року тому він міг випадково проковтнути кавову ложку, і це його дуже турбувало. Коли лікарі провели огляд, то стало ясно, що ця думка підтвердилася в дійсності.

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Мешканець Китаю з іменем Ян звернувся до лікарів у Шанхаї з неочікуваним запитом — чоловік скаржився на біль у шлунку. Йому здалося, що під час відпочинку у Таїланді, коли він перебрав з алкоголем, то проковтнув кавову ложку. Однак коли лікарі вирішили перевірити чоловіка, то його навіяння виявилися правдивими, повідомляє South China Morning Post.

За словами директора ендоскопічного центру лікарні Чжуншань Чжоу Хунпіна, пацієнт поділився тим, що міг згадати про свій "вояж" до Таїланду. Зі слів Яна, він добряче вжив алкоголю, а потім йому стало зле. Чоловік намагався за допомогою ложки позбутися випитого, але ложку випадково затягнуло в горло, і вона потрапила до шлунку.

Кавова ложка, яку міг проковтнути китаєць (фото: SCMN)

Сам чоловік потім додав, що заснув і подумав, що йому це вже приснилося через вжиту кількість міцних напоїв. Та за пів року в нього почалися болі в шлунку, а з голови не йшла думка, що це був лише сон.

Коли 29-річному китайцеві провели томографію, то виявили там справжню кавову ложку довжиною 15 см, яка застрягла в його дванадцятипалій кишці. Огляд показав, що інородний предмет знаходився біля важливої частини шлункового тракту, а незначний рух міг би спричинити розрив тканин, запалення чи навіть внутрішню кровотечу.

Лікарі на знімку побачили ту саму ложку (фото: SCMN)

Після цього чоловіка поклали до лікарні та провели складну операцію, яка тривала 90 хвилин. Під час оперативного втручання лікарям довелося доволі обережно витягувати ложку зі кишківника чоловіка, адже її слизька поверхня та розташування біля важливих органів ускладнювали процедуру.

Однак після вдалої ендоскопічної операції, лікарі визнали, що їм довелося непросто. Спочатку ложка зісковзувала, і хірурги не могли її витягнути з тіла чоловіка, та згодом фахівці використали комбінацію двох щипців, аби спочатку ложку витягнути у порожнечу шлунку, а далі — за допомогою іншого інструмента поступово вилучили сторонній предмет.

Лікарі витягнули кавову ложку з тіла Яна (фото: SCMN)

Наразі чоловіка вже виписали з лікарні, а пацієнт повернувся додому. Він подякував лікарям за те, що вони змогли розсіяти його сумніви щодо "сну" та витягли ложку з його тіла.

Раніше повідомлялося, як лікар випадково показав свій екран пацієнту під час прийому. Він виявив, що його терапевт використовує ChatGPT під час сеансу, і тепер сумнівається, чи варто продовжувати лікування.

Згодом стало відомо, що жінка прокинулася після операції та забула 14 років життя. Еднайда Мело забула цей проміжок часу, а також вона не впізнала ані свого чоловіка, ані власної доньки.