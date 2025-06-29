Мужчина пришел к врачу с жалобой на боль в желудке: осмотр пациента шокировал специалистов (фото)

29-летний китаец Ян обратился к специалистам из-за болей в желудке и рассказал, что его не покидает мысль, что во время отпуска в Таиланде полгода назад он мог случайно проглотить кофейную ложку, и это его очень беспокоило. Когда врачи провели осмотр, то стало ясно, что эта мысль подтвердилась в действительности.

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Житель Китая с именем Ян обратился к врачам в Шанхае с неожиданным запросом — мужчина жаловался на боль в желудке. Ему показалось, что во время отдыха в Таиланде, когда он перебрал с алкоголем, то проглотил кофейную ложку. Однако когда врачи решили проверить мужчину, то его внушения оказались правдивыми, сообщает South China Morning Post.

По словам директора эндоскопического центра больницы Чжуншань Чжоу Хунпина, пациент поделился тем, что мог вспомнить о своем "вояже" в Таиланд. По словам Яна, он изрядно употребил алкоголя, а потом ему стало плохо. Мужчина пытался с помощью ложки избавиться от выпитого, но ложку случайно затянуло в горло, и она попала в желудок.

Кофейная ложка, которую мог проглотить китаец (фото: SCMN)

Сам мужчина потом добавил, что заснул и подумал, что ему это уже приснилось из-за употребленного количества крепких напитков. Но через полгода у него начались боли в желудке, а из головы не шла мысль, что это был только сон.

Когда 29-летнему китайцу провели томографию, то обнаружили там настоящую кофейную ложку длиной 15 см, которая застряла в его двенадцатиперстной кишке. Осмотр показал, что инородный предмет находился возле важной части желудочного тракта, а незначительное движение могло спровоцировать разрыв тканей, воспаление или даже внутреннее кровотечение.

Врачи на снимке увидели ту самую ложку (фото: SCMN)

После этого мужчину положили в больницу и провели сложную операцию, которая длилась 90 минут. Во время оперативного вмешательства врачам пришлось довольно осторожно извлекать ложку из кишечника мужчины, ведь ее скользкая поверхность и расположение возле важных органов усложняли процедуру.

Однако после удачной эндоскопической операции, врачи признали, что им пришлось непросто. Сначала ложка соскальзывала, и хирурги не могли ее вытащить из тела мужчины, и впоследствии специалисты использовали комбинацию двух щипцов, чтобы сначала ложку вытащить в пустоту желудка, а дальше — с помощью другого инструмента постепенно изъяли посторонний предмет.

Врачи вытащили кофейную ложку из тела Яна (фото: SCMN)

Сейчас мужчину уже выписали из больницы, а пациент вернулся домой. Он поблагодарил врачей за то, что они смогли рассеять его сомнения относительно "сна" и вытащили ложку из его тела.

Ранее сообщалось, как врач случайно показал свой экран пациенту во время приема. Он обнаружил, что его терапевт использует ChatGPT во время сеанса, и теперь сомневается, стоит ли продолжать лечение.

Впоследствии стало известно, что женщина проснулась после операции и забыла 14 лет жизни. Эднайда Мело забыла этот промежуток времени, а также она не узнала ни своего мужа, ни собственной дочери.