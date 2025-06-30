Жінці сказали, що їй залишилося жити лише 7 днів: що зробив її чоловік (відео)

Коли лікарі сказали, що його дружині залишилося жити лише тиждень, Голліс Джонсон зі США вирішив подарувати їй найсвітліші й найтепліші дні з танцями, сміхом і улюбленими серіалами. Їхня історія кохання зворушила користувачів соцмереж.

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Мільйони людей зворушені історією справжнього кохання, знятою в останні дні життя жінки, яку її чоловік оточував турботою і радістю до самого кінця. Про це розповіла донька подружжя в одному зі своїх відео в TikTok.

68-річний Голліс і його кохана Лоретта зі штату Луїзіана (США) стали символом любові та відданості після того, як їхня донька, 43-річна Чаріті Джонсон, опублікувала відео, де чоловік танцює, співає і всіляко розважає свою дружину, що помирає. Разом вони прожили 45 з половиною років, виховавши семеро дітей і побачивши 21 онука. В останні дні життя Лоретти, якій поставили невтішний діагноз, Голліс робив усе, щоб вона посміхалася.

Від танців біля її ліжка до спільного перегляду улюблених серіалів, чоловік був поруч, виконуючи клятву "у хворобі та здоров'ї". Чаріті зняла зворушливі моменти на відео і виклала в TikTok. Кліп швидко став вірусним, зібравши понад 7,4 мільйона переглядів і 1,2 мільйона лайків.

"Я почуваюся благословенною, що є плодом такої любові. Мої батьки були прикладом справжнього партнерства. Він купав її, читав із нею Біблію, сміявся, заколисував і ні на секунду не відступав", — зізналася Чаріті.

Коли лікарі дали Лоретті всього 7 днів, сім'я забрала її додому, щоб вона пішла в колі близьких. Американка прожила на 4 дні довше, і ці дні стали безцінними.

"Він став її доглядальницею, пішов на пенсію заради неї. Він розпестив її — і вона це знала", — ділиться Чаріті.

Після смерті Лоретти 3 травня сім'я важко переживає втрату, але відео з її останніми щасливими моментами стали втіхою не тільки для них, а й для тисяч глядачів. Люди поспішили висловити підтримку сім'ї в коментарях. під відео — суцільні сльози і вдячність:

"Це найпрекрасніше, що я бачив за довгий час";

"Так хочеться, щоб у кожного була така любов";

"Він уособлення чоловічої доброти".

Раніше Фокус повідомляв, що пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися. Джордж Гірн з Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому і дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

Також стало відомо, що пара хотіла зняти момент своїх заручин, але все пішло не за планом. Пропозиція руки і серця несподівано перетворилася на комедійне шоу після того, як їхній ретривер раптово стрибнув у бурхливу річку просто під час зйомки.