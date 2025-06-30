Женщине сказали, что ей осталось жить всего 7 дней: что сделал ее муж (видео)

Когда врачи сказали, что его жене осталось жить всего неделю, Холлис Джонсон из США решил подарить ей самые светлые и теплые дни с танцами, смехом и любимыми сериалами. Их история любви растрогала пользователей соцсетей.

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Миллионы люды растроганы историей настоящей любви, снятой в последние дни жизни женщины, которую ее муж окружал заботой и радостью до самого конца. Об этом рассказала дочь супругов в одном из своих видео в TikTok.

68-летний Холлис и его возлюбленная Лоретта из штата Луизиана (США) стали символом любви и преданности после того, как их дочь, 43-летняя Чарити Джонсон, опубликовала видео, где мужчина танцует, поет и всячески развлекает свою умирающую жену. Вместе они прожила 45 с половиной года, воспитав семеро детей и увидев 21 внука. В последние дни жизни Лоретты, которой поставили неутешительный диагноз, Холлис делал все, чтобы она улыбалась.

От танцев у ее кровати до совместного просмотра любимых сериалов, мужчина был рядом, исполняя клятву "в болезни и здравии". Чарити сняла трогательные моменты на видео и выложила в TikTok. Клип быстро стал вирусным, собрав более 7,4 миллионов просмотров и 1,2 миллиона лайков.

"Я чувствую себя благословенной, что являюсь плодом такой любви. Мои родители были примером истинного партнерства. Он купал ее, читал с ней Библию, смеялся, укачивал и ни на секунду не отступал", — призналась Чарити.

Когда врачи дали Лоретте всего 7 дней, семья забрала ее домой, чтобы она ушла в кругу близких. Американка прожила на 4 дня дольше, и эти дни стали бесценными.

"Он стал ее сиделкой, ушел на пенсию ради нее. Он избаловал ее — и она это знала", — делится Чарити.

После смерти Лоретты 3 мая семья тяжело переживает утрату, но видео с ее последними счастливыми моментами стали утешением не только для них, но и для тысяч зрителей. Люди поспешили выразить поддержку семье в комментариях. под видео — сплошные слезы и благодарность:

"Это самое прекрасное, что я видел за долгое время";

"Так хочется, чтобы у каждого была такая любовь";

"Он олицетворение мужской доброты".

Ранее Фокус сообщал, что пара рассказала об "особом" ритуале, который помогает им годами не ссориться. Джордж Хирн из Великобритании рассказал, как простая привычка помогла ему и девушке сохранить гармонию в отношениях. Раз в месяц они обсуждают свои чувства и цели, и уже два с половиной года обходятся без конфликтов.

Также стало известно, что пара хотела снять момент своей помолвки, но все пошло не по плану. Предложение руки и сердца неожиданно превратилась в комедийное шоу после того, как их ретривер внезапно прыгнул в бурную реку прямо во время съемки.