Секрет бадьорості у 108 років: іспанка розкрила рецепт свого "еліксиру життя" (фото)

108-річна мешканка Іспанії Есперанса Кортіньяс розповіла про простий, але незвичайний ритуал, який допомагає їй залишатися активною і життєрадісною.

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В ефірі іспанського радіо COPE жінка зізналася, що щодня перед обідом випиває маленьку чарку кавового лікеру, традиційного напою регіону Галісія під назвою licor café.

Есперанса живе в місті Оренсе на північному заході країни разом зі своєю 76-річною донькою Марі Кармен. Попри дивовижний вік, вона щодня їздить у міському автобусі, грає в карти з подругами й навіть танцює щонеділі.

"Я не сиділа склавши руки — з самого дитинства працювала, доглядала за коровами. Це загартувало мене і дало силу", — згадує вона.

В ефірі іспанського радіо COPE жінка зізналася, що щодня перед обідом випиває маленьку чарку кавового лікеру Фото: Cope

Раціон Есперанси простий: вона віддає перевагу місцевим овочам, фруктам і свіжим продуктам, але не обмежує себе в їжі. День починається близько 11 ранку, а потім — незмінний чарочний ритуал і обід у компанії доньки.

За словами Марі Кармен, матір упізнають усі. Її часто вітають на вулицях міста, як місцеву знаменитість. Есперанса впевнена, що довголіття пов'язане не тільки з харчуванням, а й з активним способом життя, почуттям гумору та обов'язковим живим спілкуванням.

"Я обожнюю музику, рух і хорошу компанію. Поки рухаюся — живу", — посміхається вона.

Нещодавно іспанка навіть вирушила в п'ятигодинну подорож потягом, щоб відвідати іншу доньку в Аліканте. А ще вона завжди стежить за зовнішнім виглядом. Пенсіонерка полюбляє яскраві вбрання, помаду й акуратні зачіски.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік з'їв 36 яєць за день і пошкодував. Кореспондент із Великої Британії перевірив на собі дієту з 1960-х попри попередження лікарів про ризик для серця.

Також стало відомо, що жінці сказали, що їй залишилося жити всього 7 днів. Те, що зробив її чоловік, захопило і зворушило мільйони людей з усього світу.