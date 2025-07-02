Секрет бодрости в 108 лет: испанка раскрыла рецепт своего "эликсира жизни" (фото)

108-летняя жительница Испании Эсперанса Кортиньяс рассказала о простом, но необычном ритуале, который помогает ей оставаться активной и жизнерадостной.

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В эфире испанского радио COPE женщина призналась, что каждый день перед обедом выпивает маленькую рюмку кофейного ликера, традиционного напитка региона Галисия под названием licor café.

Эсперанса живет в городе Оренсе на северо-западе страны вместе со своей 76-летней дочерью Мари Кармен. Несмотря на впечатляющий возраст, она ежедневно ездит в городском автобусе, играет в карты с подругами и даже танцует по воскресеньям.

"Я не сидела без дела — с самого детства работала, ухаживала за коровами. Это закалило меня и дало силу", — вспоминает она.

В эфире испанского радио COPE женщина призналась, что каждый день перед обедом выпивает маленькую рюмку кофейного ликера Фото: Cope

Рацион Эсперансы прост: она предпочитает местные овощи, фрукты и свежие продукты, но не ограничивает себя в еде. День начинается около 11 утра, а затем — неизменный рюмочный ритуал и обед в компании дочери.

По словам Мари Кармен, мать узнают все. Ее часто приветствуют на улицах города, как местную знаменитость. Эсперанса уверена, что долгожительство связано не только с питанием, но и с активным образом жизни, чувством юмора и обязательным живым общением.

"Я обожаю музыку, движение и хорошую компанию. Пока двигаюсь — живу", — улыбается она.

Недавно испанка даже отправилась в пятитичасовое путешествие на поезде, чтобы навестить другую дочь в Аликанте. А еще она всегда следит за внешним видом. Пенсионерка любит яркие наряды, помаду и аккуратные прически.

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