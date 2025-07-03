Чоловік зафільмував рідкісного "містичного звіра" дорогою на роботу: що кажуть вчені (відео)

Близько 5-ї ранку 18 червня мешканець містечка Фармінгтон-Гіллз у штаті Мічиган Рамез Хуран виїхав зі свого дому на роботу. Буквально за кілька миттєвостей, він побачив рідкісну "білу істоту", яка перебувала на дорозі біля його будинку. Сам чоловік каже, що ніколи нічого подібного не бачив у своєму житті.

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Водночас учені відзначають, що ця "рідкісна тварина", яку встигли нарекли за свій вигляд "містичною", насправді є доволі рідкісним підвидом ссавця, який трапляється у дикій природі не частіше ніж 1 на 20-30 тис. випадків, повідомляє Daily Mail.

Пан Хуран відзначає, що майже біла істота, що стояла на краю дороги біля житлового комплексу, була схожа на оленя-альбіноса. Сам чоловік додає, що саме через невелике запізнення на роботу йому вдалося зняти відео з цією рідкісною твариною.

"Краєм ока я помітив білого оленя, що стояв біля входу в житловий комплекс.Я проїхав повз і подумав: "Це дійсно те, що я подумав?" — розповідає свідок.

За словами чоловіка, він часто бачить у цьому районі оленів. Однак це вперше сталося так, що побачив оленя-альбіноса з червоними очима, а тому "змушений був зафіксувати цей момент на камеру".

Як фотограф-любитель, який знімає тварин і дику природу у вільний час, пан Хуран зізнався, що цей момент став для нього незабутнім.

"Я був у захваті, коли його побачив. Я часто фотографую оленів та іншу дику природу — це стало для мене певним хобі. Побачити й зняти щось настільки рідкісне та прекрасне — справжня честь. Це варте того, що я того дня вийшов з дому трохи пізніше", — чесно розповідає свідок.

Що кажуть фахівці

Водночас Асоціація оленів США відзначає, що такі тварини мають генетичну хворобу, що не дозволяє виробляти достатню кількість пігменту меланіну, який відповідає за колір очей, шкіри та шерсті. Фахівці додають, що найчастішим захворювання в оленів є так званий "п'єбальдизм", коли крім зниженого вироблення меланіну, в таких оленів зазвичай присутні як білі, так і коричневі плями.

Також, як стверджують спеціалісти, такі тварини з такими генетичними відхиленнями мають фізичні вади: в деяких це викривлені ноги, копита або хребет, іноді — вкорочена морда або карликовість. Олені-альбіноси народжуються з ймовірністю 1 на 20-30 тис. випадків, часто мають повністю білу шерсть, рожевий ніс, світлі копита та блідо-блакитні очі й поганий зір, що ускладнює їм виживання в дикій природі.

П'єбальдизм оленів Фото: National Deer Association/Allen Dykes

У деяких американських штатах, зокрема Міннесота, Теннессі, Іллінойс, Айова та Вісконсин, такі рідкісні олені перебувають під охороною та на них заборонене полювання. Водночас у штаті Мічиган подібних обмежень немає.

"У Мічигані повністю білих оленів не охороняють. Ми ставимось до них, як до будь-яких інших, і вважаємо їх дозволеною здобиччю", — сказав представник департаменту природних ресурсів штату Мічиган Чед Стюарт.

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