Мужчина снял редкого "мистического зверя" по дороге на работу: что говорят ученые (видео)

Около 5 утра 18 июня житель городка Фармингтон-Хиллз в штате Мичиган Рамез Хуран выехал из своего дома на работу. Буквально через несколько мгновений, он увидел редкое "белое существо", которое находилось на дороге возле его дома. Сам мужчина говорит, что никогда ничего подобного не видел в своей жизни.

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В то же время ученые отмечают, что это "редкое животное", которое успели нарекли за свой вид "мистическим", на самом деле является довольно редким подвидом млекопитающего, который встречается в дикой природе не чаще чем 1 на 20-30 тыс. случаев, сообщает Daily Mail.

Господин Хуран отмечает, что почти белое существо, стоявшее на краю дороги возле жилого комплекса, было похоже на оленя-альбиноса. Сам мужчина добавляет, что именно из-за небольшого опоздания на работу ему удалось снять видео с этим редким животным.

"Краем глаза я заметил белого оленя, стоявшего у входа в жилой комплекс, я проехал мимо и подумал: "Это действительно то, что я подумал?" — рассказывает свидетель.

По словам мужчины, он часто видит в этом районе оленей. Однако это впервые произошло так, что увидел оленя-альбиноса с красными глазами, а потому "вынужден был зафиксировать этот момент на камеру".

Как фотограф-любитель, который снимает животных и дикую природу в свободное время, господин Хуран признался, что этот момент стал для него незабываемым.

"Я был в восторге, когда его увидел. Я часто фотографирую оленей и другую дикую природу — это стало для меня определенным хобби. Увидеть и снять что-то настолько редкое и прекрасное — настоящая честь. Это стоит того, что я в тот день вышел из дома чуть позже", — честно рассказывает свидетель.

Что говорят специалисты

В то же время Ассоциация оленей США отмечает, что такие животные имеют генетическую болезнь, которая не позволяет производить достаточное количество пигмента меланина, который отвечает за цвет глаз, кожи и шерсти. Специалисты добавляют, что самым частым заболеванием у оленей является так называемый "пьебальдизм", когда кроме пониженной выработки меланина, у таких оленей обычно присутствуют как белые, так и коричневые пятна.

Также, как утверждают специалисты, такие животные с такими генетическими отклонениями имеют физические недостатки: у некоторых это искривленные ноги, копыта или позвоночник, иногда — укороченная морда или карликовость. Олени-альбиносы рождаются с вероятностью 1 на 20-30 тыс. случаев, часто имеют полностью белую шерсть, розовый нос, светлые копыта и бледно-голубые глаза и плохое зрение, что затрудняет им выживание в дикой природе.

Пьебальдизм оленей Фото: National Deer Association/Allen Dykes

В некоторых американских штатах, в частности Миннесота, Теннесси, Иллинойс, Айова и Висконсин, такие редкие олени находятся под охраной и на них запрещена охота. В то же время в штате Мичиган подобных ограничений нет.

"В Мичигане полностью белых оленей не охраняют. Мы относимся к ним, как к любым другим, и считаем их разрешенной добычей", — сказал представитель департамента природных ресурсов штата Мичиган Чед Стюарт.

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