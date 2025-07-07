"Пам'ятаю все": жінка страждає через свій "унікальний дар" (відео)

Рідкісний стан пам'яті дає змогу Ребеці Шаррок із Брісбена (Австралія) зберігати в голові кожну подію, яка з нею сталася. Однак ця здатність обертається не тільки користю, а й приносить біль.

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Більшість людей забувають, що їли на вечерю три дні тому, але австралійка здатна точно згадати кожну подію свого життя, починаючи з перших місяців після народження. Про це пише Lad Bible.

У 2013 році дівчині поставили рідкісний діагноз — гіпермнезія, або висококласна автобіографічна пам'ять (HSAM). Цей неврологічний стан дозволяє людині запам'ятовувати майже кожен прожитий день із неймовірною деталізацією.

Ребека згадує, як у віці одного тижня лежала в рожевій бавовняній ковдрі на руках у матері.

"Я завжди знала, коли мене тримала мама. Вона була моєю коханою людиною", — каже жінка.

Австарлійка пам'ятатиме майже всі події зі свого дитинства Фото: YouTube

Спогади австралійки не розмиті, вони живі й чуттєві, наче сталися вчора. Таке сприйняття пам'яті вражає вчених і журналістів, але сама Ребека довгий час вважала це нормою.

"Коли про мене почали писати, репортери казали: "Це дивно, неймовірно". Я не розуміла, чому. Я думала, що всі так роблять", — згадує вона.

Однак її феноменальна здатність має і темний бік. Пам'ять не робить відмінностей між хорошим і поганим. Кожна негативна емоція, пережита будь-коли, повертається з тією ж інтенсивністю. В інтерв'ю 60 Minutes Australia вона розповіла, що навіть переживання трирічного віку повертаються з такою ж силою, попри доросле сприйняття ситуації.

"Це немов ти знову стаєш дитиною, переживаючи ті самі емоції, ті самі страхи", — ділиться вона.

Жінка може дослівно відтворити рядки з усіх книг про Гаррі Поттера Фото: The Guardian

Особливо важко Ребекці даються травматичні спогади. В інтерв'ю The Guardian 2022 року вона зізналася, що негативні епізоди, які сталися 10 і більше років тому, як і раніше, завдають болю.

"Люди думають, що я просто зациклююся на поганому, але я не можу інакше. Це не вибір, Я пам'ятаю все", — пояснює вона. Відсутність розуміння з боку оточуючих і брак медичних рішень роблять життя з HSAM не тільки унікальним, а й виснажливим.

Проте Ребека не ізолювалася від світу. Вона активно ділиться своїм досвідом, бере участь у наукових дослідженнях і надихає інших людей. Відомо, що вона може дослівно відтворити рядки з усіх книжок про Гаррі Поттера і точно назвати, що робила в будь-який день десятирічної давнини.

Видання зазначає, що за словами фахівців, таких людей у світі — лише кілька десятків.

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