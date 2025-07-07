"Помню все": женщина страдает из-за своего "уникального дара" (видео)

Редкое состояние памяти позволяет Ребекке Шаррок из Брисбена (Австралия) хранить в голове каждое событие, которое с ней произошло. Однако эта способность оборачивается не только пользой, но и приносит боль.

Related video

Большинство людей забывают, что ели на ужин три дня назад, но австралийка способна точно вспомнить каждое событие своей жизни, начиная с первых месяцев после рождения. Об этом пишет Lad Bible.

В 2013 году девушке поставили редкий диагноз — гипертимезия, или высококлассная автобиографическая память (HSAM). Это неврологическое состояние позволяет человеку запоминать почти каждый прожитый день с невероятной детализацией.

Ребекка вспоминает, как в возрасте одной недели лежала в розовом хлопковом одеяле на руках у матери.

"Я всегда знала, когда меня держала мама. Она была моим любимым человеком", — говорит женщина.

Австарлийка помнить почти все события из своего детства Фото: YouTube

Воспоминания австралийки не размыты, они живы и чувственны, словно произошли вчера. Такое восприятие памяти поражает ученых и журналистов, но сама Ребекка долгое время считала это нормой.

"Когда обо мне начали писать, репортеры говорили: "Это удивительно, невероятно". Я не понимала, почему. Я думала, что все так делают", — вспоминает она.

Однако ее феноменальная способность имеет и темную сторону. Память не делает различий между хорошим и плохим. Каждая негативная эмоция, пережитая когда-либо, возвращается с той же интенсивностью. В интервью 60 Minutes Australia она рассказала, что даже переживания трехлетнего возраста возвращаются с прежней силой, несмотря на взрослое восприятие ситуации.

"Это словно ты снова становишься ребенком, переживая те же эмоции, те же страхи", — делится она.

Женщина может дословно воспроизвести строки из всех книг о Гарри Поттере Фото: The Guardian

Особенно тяжело Ребекке даются травматические воспоминания. В интервью The Guardian в 2022 году она призналась, что негативные эпизоды, произошедшие 10 и более лет назад, по-прежнему причиняют боль.

"Люди думают, что я просто зацикливаюсь на плохом, но я не могу иначе. Это не выбор, Я помню все", — объясняет она. Отсутствие понимания со стороны окружающих и нехватка медицинских решений делают жизнь с HSAM не только уникальной, но и изнуряющей.

Тем не менее, Ребекка не изолировалась от мира. Она активно делится своим опытом, участвует в научных исследованиях и вдохновляет других людей. Известно, что она может дословно воспроизвести строки из всех книг о Гарри Поттере и точно назвать, что делала в любой день десятилетней давности.

Издание отмечает, что по словам специалистов, таких людей в мире — всего несколько десятков.

Ранее Фокус сообщал, что женщине с "самыми большими губами" отказали в лечении. 28-летняя Андреа Иванова из Болгарии заявила, что сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, и с отказом врачей помогать ей.

Также стало известно, что женщина пережила экстренную операцию во время отпуска. Анна Мэй отправилась в отпуск с семьей, но через несколько дней оказалась на больничной койке со страшным диагнозом. Женщина в панике подписала форму согласия на операцию, даже не понимая ее содержания.