"Щоб не просили в борг": пенсіонерка витратила 280 тисяч доларів на покупки, які ховає в орендованому житлі

Жінка з Шанхаю витратила понад 2 мільйони юанів на онлайн-шопінг, орендувала квартиру для зберігання покупок і спровокувала хвилю обговорень у Китаї щодо психічного здоров’я літніх людей.

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У Китаї жваво обговорюють історію 66-річної мешканки Шанхаю, яка витратила понад 2 мільйони юанів (приблизно 280 тисяч доларів) на онлайн-шопінг. Через кількість товарів вона змушена була орендувати окрему квартиру для зберігання пакунків, пише South China Morning Post.

Жінка на ім’я Ван проживає на самоті в районі Цзядін. За кілька років вона накупила величезну кількість речей через інтернет-платформи. Більшість покупок залишаються нерозпакованими — вони захаращують її оселю, перетворюючи її на склад.

Сусіди часто скаржаться на неприємний запах, а також комах, яких приваблює безлад у квартирі Ван.

За словами самої жінки, вона залежна від онлайн-шопінгу і відчуває збудження, коли витрачає гроші. Ван також зазначає, що навмисно розтрачує кошти, щоб не позичати грошей родичам і знайомим.

"Колись я продала квартиру в центрі міста й переїхала в передмістя. Люди думають, що в мене залишилось багато грошей. Щоб ніхто не просив у борг, я витрачаю все на покупки. Коли бачать гори речей, розуміють, що мені нема чим ділитися", — каже Ван.

Більшість покупок вона робить під час прямих трансляцій. Улюблені категорії – косметика, добавки для здоров’я та золоті прикраси.

Товари в її оселі складені до самої стелі. Жінка зізнається, що не має де спати, бо місця немає. Навіть її підземний гараж повністю заставлений покупками. Кілька місяців тому вона орендувала ще одну квартиру — лише для зберігання пакунків.

Як повідомляє представник місцевого житлового комітету, дочка Ван живе за кордоном, а інші родичі майже не цікавляться її життям. Минулого року комітет за згодою жінки організував прибирання, проте проблема накопичення лише загострилася.

Психіатри з Шанхаю зазначають, що подібна поведінка часто пов’язана з депресією та соціальною тривожністю. За словами лікаря Янь Фена з Шанхайського центру психічного здоров’я, лікування синдрому накопичення — тривалий і складний процес.

У коментарях до історії користувачі соцмереж зазначають:

"Корінь її проблеми — самотність".

"Молоді люди повинні більше піклуватися про літніх родичів".

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